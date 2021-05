Der Führer von Hongkong kennzeichnet Gesetze über gefälschte Nachrichten, da die Bedenken hinsichtlich der Medienfreiheit zunehmen

Die Führerin von Hongkong, Carrie Lam, sagte am Dienstag, die Regierung arbeite an “Fake News” -Gesetzen, um “Desinformation, Hass und Lügen” zu bekämpfen, da die Bedenken hinsichtlich der Medienfreiheiten im Land, dem Finanzzentrum der Welt, zunehmen.

Unter Pekings Führung nahm Hongkong nach der Einführung eines umfassenden nationalen Sicherheitsgesetzes im Jahr 2020 eine rasche autoritäre Wende ein, mit einem neuen Impuls des “Patriotismus”, der die meisten Aspekte des Lebens in der Stadt durchdringt.

Eine umfassende Überarbeitung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTHK, angeführt von einem neu ernannten Bürokraten ohne Medienerfahrung, wird allgemein als Signal dafür gesehen, dass die roten Linien der Regierung den Journalismus bald umkreisen werden, da sie andere Sektoren wie das Bildungswesen haben.

Bei ihrer wöchentlichen Pressekonferenz sagte Lam, die Regierung suche nach “falschen Nachrichten”, fügte jedoch hinzu, dass sie keinen Zeitplan für die Gesetzgebung habe.

“Das Gesetz über gefälschte Nachrichten erfordert viel Forschung, insbesondere darüber, wie ausländische Regierungen diesen zunehmend beunruhigenden Trend der Verbreitung ungenauer Informationen, Desinformation, Hass und Lügen über soziale Medien angehen”, sagte sie.

“Wir werden dieses Problem weiterhin sehr ernst nehmen, da es vielen Menschen Schaden zufügt.”

Carrie Lam, Geschäftsführerin von Hongkong, spricht bei einer Zeremonie zum Nationalen Tag der Sicherheitserziehung am 15. April 2021 in Hongkong, China. REUTERS / Lam Yik

Ihre Kommentare kommen einen Tag, nachdem RTHK angekündigt hatte, dass der Sender den Vertrag seiner Reporterin Nabela Qoser, die für ihre schwierige Befragung von Lam und anderen Beamten während der Massenproteste gegen die Regierung im Jahr 2019 bekannt ist, nicht verlängern werde.

RTHK hat auch damit begonnen, einige seiner Archive aus seinen Youtube- und Social-Media-Kanälen zu entfernen, was Online-Aktivisten dazu veranlasst, einen Teil des Inhalts auf Blockchain-Plattformen zu speichern.

Ein anderer RTHK-Journalist, Bao Choy, wurde letzten Monat vor Gericht für schuldig befunden, weil er 2019 nicht ordnungsgemäß auf die öffentlichen Archive eines Dokumentarfilms über die polizeiliche Behandlung eines Mob-Angriffs auf Demonstranten, Journalisten und demokratiefreundliche Passanten zugegriffen hatte.

Sein Dokumentarfilm wurde am Tag vor dem Urteil von der lokalen Presse ausgezeichnet, was RTHK nicht akzeptierte.

Der Angriff im Juli 2019 im nördlichen Bezirk Yuen Long, bei dem mehr als 100 Männer in weißen T-Shirts an einem Bahnhof Menschen mit Stöcken und Stöcken schlugen, stieß bei der Polizei auf breite Kritik, einschließlich der Vorwürfe der Absprache mit Triadengangstern, die die Polizei bestreitet. Weiterlesen

Die Gerichte haben noch keinen der Angreifer verurteilt.

Reporter ohne Grenzen rangiert in Bezug auf die Pressefreiheit, die in den letzten zehn Jahren stark gesunken ist, auf Platz 80 von 180 in Hongkong.

