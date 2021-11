Der Flughafen Bengaluru nimmt als erster in Südasien den Rosenbauer-Brandbekämpfungssimulator in Betrieb

Der Kempegowda International Airport in Bengaluru hat als erster Flughafen in Südasien einen taktischen Simulator des österreichischen Unternehmens Rosenbauer International in Auftrag gegeben, um seine Fähigkeiten zur Brandbekämpfung zu verbessern.

Laut Bangalore International Airport Limited (BIAL) können Feuerwehrleute mit diesem Simulator in einer realistischen Umgebung trainieren, den taktischen Einsatz von Panther Rosenbauer Trucks beherrschen und Extendable Long Range Turrets (HRET) für extreme Notfälle bei Flugzeugbränden einsetzen.

Dies würde seine Fähigkeiten zur Brandbekämpfung am internationalen Flughafen Kempegowda verbessern

BIAL hat seinen Fuhrpark um vier Rosenbauer Advanced Concept (CFT) Löschfahrzeuge erweitert. Vor kurzem wurden zwei Rosenbauer Panther 6 × 6 Lkw und zwei Rosenbauer Panther 8 × 8 Lkw, davon zwei mit HRET, in Dienst gestellt, wodurch sich die Gesamtzahl der CFTs in der Flotte auf acht erhöht. Der Flughafen Bengaluru ist nach Angaben der Flughafenbehörden der einzige Flughafen in Indien, der diese Hightech-Lkw mit HRETs in Betrieb nimmt.

Die hochmodernen Einrichtungen stehen Feuerwehrleuten von anderen Flughäfen (in Indien und Übersee), staatlichen Feuerwehren und Verteidigungskräften offen.

„Der Simulator bietet Einsatzkommandanten, Besatzungskommandanten und Leitenden Feuerwehrleuten die Möglichkeit, Erfahrungen im taktischen Einsatz von CFTs durch Turmsteuerung und Agentenanwendung, Brandbekämpfung, Führung und Kontrolle, Fahrzeugbedienung sowie grundlegende Fahr- und Positionierungsfähigkeiten zu sammeln. Der Simulator verfügt über ein Cockpit, das bis ins Detail zum Rosenbauer Feuerwehrauto passt und ein realistisches Erlebnis des CFT-Betriebs bietet, einschließlich aller Bedienelemente vom Lenkrad bis zur Turmsteuerung, projiziert auf mehrere 55-Zoll-HD-Bildschirme BIAL. .

Die hochmodernen Einrichtungen stehen Feuerwehrleuten von anderen Flughäfen (in Indien und Übersee), staatlichen Feuerwehren und Verteidigungskräften offen.

„Simulatortraining erhöht die beruflichen Fähigkeiten der Feuerwehrleute, da die Szenarien realistisch sind und die Sitzungen für eine effektive Bewertung wiederholt werden können“, fügte der Sprecher hinzu.

„Am Flughafen Bengaluru hat es oberste Priorität, höchste Sicherheitsstandards einzuhalten und mit CFT Rosenbauer sind wir bestens gerüstet, um schwierige Brandnotfälle effektiv zu bewältigen. Wir glauben daran, unsere Teams zu schulen, sie mit fortschrittlichen Werkzeugen und modernen Technologien auszustatten, ihnen praktische Erfahrung zu vermitteln und sie für jeden möglichen Notfall bereit zu halten. Der taktische Simulator wird uns helfen, unsere Fähigkeiten zur Brandbekämpfung weiter zu stärken“, sagte Jayaraj Shanmugam, COO von BIAL.