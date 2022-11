Der Einsteigerführer für die Weinregion Südtirol in Italien

Angesichts der oft sehr unterschiedlichen Eigenschaften benachbarter Weinberge verwundere es nicht, dass die Südtiroler DOC in Zonen unterteilt sei, fügt er hinzu Südtiroler Wein. Die DOC deckt etwa 98 % aller in der Region produzierten Weine ab und gibt den Verbrauchern einen nützlichen Hinweis darauf, was sich in ihrem Glas befindet. Die Hauptregionen sind Eisacktal, St. Magdalena, Terlan, Meran, Vinschgau und Bozener Colli. Weitere Unterteilungen können vorgenommen werden, um spezifischere Weinherstellungsrichtlinien zu identifizieren.

Das Eisacktal ist das nördlichste und älteste Weinbaugebiet und bringt dank des steilen Geländes und der Höhenlage (via Forbes). Aufgrund der nördlichen Lage werden hauptsächlich gängige deutsche Sorten wie Sylvaner, Kerner und Riesling angebaut. Terlan konzentriert sich auch auf den Anbau von weißen Trauben und internationalen Sorten wie Weißburgunder und Chardonnay.

St. Magdalena und Bozen sind dank der zusätzlichen Wärme des sonnigen Klimas für ihre Rotweine bekannt. In kleinen Mengen ist die heimische Rebsorte Vernatsch neben anderen roten Rebsorten wie Lagrein und Pinot Noir die Star-Sorte. Mehr Rotweine werden in der Unterregion Meran angebaut, wo große Höhen und sandige Böden Pinot Noir-, Vernatsch- und Merlot-Weine mit süßer Säure und weichen Tanninen untermauern (via Große italienische Köche). Im Vinschgau gedeihen rote und weiße Sorten – Gewürztraminer, Silvaner, Müller Thurgau, Chardonnay und Pinot Blanc, Grigio und Noir gehören dazu.