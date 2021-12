Der ehemalige russische Trainer Cherchesov übernimmt bei Ferencvaros

BUDAPEST, 20. Dezember (Reuters) – Der ehemalige russische Nationalmannschaftschef Stanislav Cherchesov wird das Amt des Cheftrainers des ungarischen Erstligisten Ferencvaros übernehmen und den Österreicher Peter Stoeger nach seiner kurzen Amtszeit an der Spitze der Mannschaft ersetzen, teilte das Team am Montag mit.

Russland hatte Cherchesov im Juli entlassen, nachdem es bei der EM Gruppenletzter geworden war.

„Obwohl er als Trainer nur wenige Trophäen hat, hat er in all seinen Vereinen positive Veränderungen ausgelöst“, sagte Ferencvaros in einer Erklärung auf seiner Website.

Ferencvaros, ungarischer Meister in den letzten drei Spielzeiten, beschrieb den ehemaligen Torhüter als selbstbewussten, harten und entschlossenen Manager, der in der Lage ist, sein Ego unter Kontrolle zu halten.

„Tschertschesow ist dafür bekannt, ruhig zu sein, er erhebt weder im Training noch während der Spiele seine Stimme. Normalerweise ist er am wütendsten, wenn er flüstert“, sagte der Klub und fügte hinzu, dass der neue Trainer unterwegs war Der russische Präsident Wladimir Putin. .

Der 58-Jährige, ein ehemaliger russischer Torhüter, wurde bei der WM 2018 als Nationalheld gefeiert, weil er das Land bis ins Viertelfinale geführt hat.

Berichterstattung von Gergely Szakacs Redaktion von Toby Davis

