Der dritte Mann ist unverkennbar groß

Film Noir Freitag: Der dritte Mann

* Diese Rezension wird einige wichtige Details der Geschichte vermeiden

In den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg befanden sich viele europäische Länder in einem Trümmerhaufen, ihre Wirtschaft war zerstört und ihre Bevölkerung litt immer noch unter dem sehr realen Albtraum, den sie 6 lange Jahre durchgemacht hatten. Sogar einige der geschichtsträchtigsten und fast mythischsten Städte Europas wurden Opfer schwerer Bombenangriffe oder Städtekriege oder schlimmstenfalls beidem. Unter den genannten Städten, die eine schwierige Erholungsphase durchmachen mussten, war die österreichische Hauptstadt Wien. Wien befand sich in einem noch größeren politischen Sumpf als Berlin. Während letztere von zwei der siegreichen Nationen des Zweiten Weltkriegs besetzt war, hatte Wien vier Adoptivväter, die Briten, die Franzosen, die USA und die Sowjetunion. Gibt es einen besseren Rahmen mit so vielen Köchen in der Küche für eine Geschichte voller Spannung, Täuschung und jener moralischen Zweideutigkeit, für die das Noir-Genre so liebevoll bekannt ist?

Holly Martins (Joseph Cotten), Autorin verschiedener westlicher Taschenbücher, ist gerade auf Bitten eines alten Freundes, den er seit einem Jahr nicht mehr gesehen hat, Harry Lime (Orsen Welles), in Wien eingetroffen, der ihm eine Stelle in der österreichischen Hauptstadt, als er von Harrys Tod erfuhr. Nach etwa einem Tag voller Schock und Trunkenheit wächst Hollys Neugier auf die Umstände, unter denen das Glück ihres Freundes geendet hat. Der Portier (Paul Horbiger) des Apartmentkomplexes, in dem er wohnte, erklärt, dass Harry von einem vorbeifahrenden Lastwagen angefahren wurde, als er versuchte, die Straße zu überqueren, eine Geschichte, die der britische Major Calloway (Trevor Howard), der für die Ermittlungen verantwortlich ist, glaubt, aber andere Zeugen und Hinweise scheinen auf eine andere Art von Schlussfolgerung hinzuweisen, obwohl eine Holly an dieser Stelle nicht sicher mit dem Finger zeigen kann. Die Handlung verdichtet sich umso mehr, als Holly Harrys ehemalige Geliebte Anna Schmidt (Alida Valli) trifft, die vielleicht mehr weiß, als sie preisgibt. Während Holly durch Wien rennt, weitere Kontakte in Frage stellt und Major Calloway nervt, der darauf besteht, dass Harry das verdient hat, was er für die Art von Schlägereien verdient hat, in die er vor seinem Tod verwickelt war, bringt eine unglaubliche Wendung die Vorstellungen, die sich alle ausdenken, in den freien Fall.

Bild: British Lion Film Corporation

Carol Reed Der dritte Mann ist ein Film Noir einer anderen Rasse. Viele erkennbare Merkmale des Genres sind für die Zuschauer da, aber der Regisseur und seine Besetzung verleihen dem Film ein ganz anderes Leben und heben ihn von den meisten anderen Beiträgen ab. Hier ist ein Film, in dem all die sozial und politisch unbequemen Gefühle, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in die Psyche der Amerikaner eingeschlichen haben, überraschend präsent sind, außer dass diese Geschichte jenseits des Atlantiks spielt, wo die meisten Kämpfe stattfanden. Es ist, als ob Reed, eindeutig fasziniert von den bekannten schwarzen Eigenschaften, beschlossen hätte, dem Genre seinen eigenen Stempel aufzudrücken, indem er die Amerikaner (sowohl im Film als auch im Publikum) in die Region entführte, die als Ursprung all ihrer Nachkriegsängste gilt . . Es gibt Misstrauen, es gibt fiese Individuen und noch andere, die wie der echte Schwarze weniger heroisch sind, als wir es normalerweise auf der Leinwand sehen, aber dennoch die Rolle des ” Helden ” erfüllen müssen. Es gibt eine böse Handlung und eine noch bösere Wahrheit im Herzen von allem, alles in stilistischer Kinematographie gekleidet, die die Sinne auf herzerwärmende und unangenehme Weise künstlich und wunderschön erregt. Es fühlt sich aufgrund seiner Lage und der vielen sehr antiamerikanischen (und daher in gewisser Weise untypischen) Nebencharaktere, die dieses Universum bevölkern, immer anders an.

Ganz am Anfang des Bildes befindet sich eine brillante Ausstellung (eine Rarität), in der ein Off-Kommentar die Situation im Nachkriegs-Wien kurz beschreibt, nämlich wie vier Großmächte in dieselbe Stadt eingezogen sind und sich jeweils einen Stadtteil davon ausgesucht haben verwalten. In der Mitte befand sich das Internationale Viertel, in dem keines der Quartettmitglieder die alleinige Regierungsgewalt hatte, sondern von den Anwälten der vier fremden Staaten bewacht wurde. Die kritischste Linie in diesem kurzen Streifen ist, dass diese vier Mächte außer den Briten und den Engländern nicht einmal die gleichen Sprachen teilen, und selbst dann behaupten die Bürger der beiden Nationen, ganz unterschiedliche Manieren zu haben. Wien war also zu dieser Zeit eine Stadt, die ihre wahre Identität verloren hatte, gezwungen mit den Nachwirkungen des schrecklichen Leidens des Krieges zu rechnen, von dem angeblich so viele Filme Noir aus dezidiert amerikanischer Sicht sprechen. Die Protagonistin Holly Martins ist Amerikanerin, aber Vertriebene, die ihre Hoffnungen auf eine bessere Zukunft in ein ihm unbekanntes Land investiert hat, in dem die Mehrheit der Bevölkerung eine Sprache spricht, die er nicht versteht. Darin liegt ein Teil des Glanzes des Films, der die Vertrautheit des Film Noir, in diesem Fall aus einer fremden Umgebung (einem fremden Land) mit einem neuen Protagonisten, in diesem Fall einem Familiar American, zusammenbringt. Der ganze Film fungiert somit als erstaunlicher Widerspruch, in dem alle Teile perfekt zusammenpassen. Genau wie im vorherigen Absatz argumentiert wurde, dass der Rahmen Reeds Film einzigartig macht, ist dieses gleiche Element von Der dritte Mann Was man annehmen würde, dass der Film völlig anders wäre, ist der, der seine Aufnahme in das Genre tatsächlich unterstützt, während das einzige Element, das normalerweise ein Shoo-In als Noir-Trope wäre, die Seltsamkeit ist.

Bild: British Lion Film Corporation

Apropos Holly Martins, Joseph Cotten, ein Schauspieler, der mehr als einmal mit dem unnachahmlichen Orson Welles zusammengearbeitet hat (ihre berühmteste Leistung ist natürlich Citizen Kane, oft als der größte Film aller Zeiten bezeichnet), ist herausragend in Der dritte Mann. Seine Darbietung strahlt eine gewisse Glaubwürdigkeit aus, die es dem Zuschauer erlaubt, ihn bei seinen Ausflügen in den Straßen und Kneipen Wiens sehr leicht zu ermutigen. Es stimmt, dass er möglicherweise nicht genau vom gleichen Stoff ist wie die anderen Protagonisten, die so oft in Schwarz dargestellt werden, da er unschuldiger und reiner ist als seine Vorgänger, diese Eigenschaft macht ihn aus allen Gründen zu einem hervorragenden Helden für die Geschichte dass seine Expedition nach Europa ihm die Augen für schreckliche Dinge über die Schwere der menschlichen Psyche öffnet (ähnlich wie die amerikanischen Soldaten vor ihm). Cotten macht mit seinem freundlichen Gesicht, seinen Manieren und seiner Rede viel Spaß, Martins Charakter zu beobachten. Jedes Mal, wenn er in Gefahr ist, hoffen die Zuschauer aufrichtig, dass er unbeschadet davon kommt. In einem Film voller unterhaltsamer Darbietungen ist es gut zu wissen, dass der Hauptdarsteller sein Bestes gibt, anstatt von seinen Unterstützern überschattet zu werden. Trotzdem sind die Supporter ganz gut, darunter auch Alida Valli, die Anna mit einem Hauch unheilbarer Melancholie spielt. Sie liebte Harry, obwohl sie offensichtlich die Art von Plänen erkannte, in die er verwickelt war. Sie ist weniger die Femme fatale der Geschichte als eine fatalistische Frau, die gelernt hat, mit dem verabscheuungswürdigen Zustand ihres Herkunftslandes zu leben. Trevor Howard ist ebenso exzellent, obwohl sein Charakter das anders sieht, denn sein sehr fröhliches und prägnantes britisches Auftreten hält ihn trotz des Horrors, der Wien wie ein unaufhaltsamer Virus heimgesucht hat, am Laufen. James-Bond-Fans werden einen viel jüngeren und stämmigeren Bernard Lee als rechte Hand von Major Calloway bemerken.

Bild: British Lion Film Corporation

Das unverkennbare Gefühl der Paranoia wird durch die phänomenale Arbeit des Kameramanns Robert Krasker konkretisiert. In Wien gedreht, scheint es offensichtlich, dass ein Film großartig sein muss, aber das ist nicht genau das Ziel des Films oder worum es in dem Film geht. sollen Zielen. Es ist ein physisch schöner Ort, dessen Gesicht stark gezeichnet ist, und diese Narben haben seinen inneren Charakter verändert. Daher sieht Wien, abgesehen davon, dass es in einigen Szenen ziemlich attraktiv ist, in anderen düster, wenn nicht geradezu gruselig aus. Es ist ein viel unheimlicheres und außer Kontrolle geratenes Wien, als die meisten Zuschauer es gewohnt sind. Die brillante Kinematographie spielt eine große Rolle im Setting des Films, vor allem aber in zwei Schlüsselsequenzen, in denen Holly jemanden jagt, einmal auf Straßenniveau und einmal in der Kanalisation der Stadt. . Der Klang ist das Medium der Sehenswürdigkeiten, das einprägsamste und einfallsreichste ist natürlich die Partitur, belebt von der Zitherpartitur von Anton Karas, die einer Gitarre (und einer Laute) sehr ähnlich ist, aber mit einem viel ausgeprägteren Klang .

Es gibt nur wenige Schwarze, die mit Carol Reeds Klasse und Persönlichkeit mithalten können Der dritte Mann, versuche es so gut sie können. Hier ist ein Film, von dem viele behaupten, einer der besten aller Zeiten zu sein, und es wäre schwer, etwas anderes zu behaupten.

-Edgar Chaput

