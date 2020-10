Der BVB schlug Zenit St. Petersburg mit viel Mühe

Der Schwarz-Gelb-Kampf mit dem Defensivgegner hat lange gedauert – aber am Ende treffen zwei Sterne in Dortmund die Entscheidung.

Viel Geduld, wenig Glanz – Borussia Dortmund hat die Sorgen eines frühen Endes in der Champions League zunächst vertrieben. Im trostlosen ersten Heimspiel der langen Geschichte des BVB-Europapokals gegen einen extrem defensiven Zenit St. Petersburg erzielte der Dritte der Bundesliga einen schwierigen 2: 0-Sieg (0: 0). Dank der Tore von Jadon Sancho (79./Foul Elfmeter) und Erling Haaland (90. + 2) blieben die Dortmunder eine Woche nach dem Fehlstart in Latium (1: 3) von einer weiteren Enttäuschung verschont. Mit einem weiteren Erfolg am kommenden Mittwoch im Club Brügge wäre der BVB wieder am Ziel.

“Wir hatten oft den Ball und mussten schnell spielen”, sagte Haaland auf dem Pay-TV-Kanal Sky. “Wir wussten, dass sich die Gelegenheit bieten würde. Am Ende gibt es drei wichtige Punkte.” Favre verglich die Verteidigung der Besucher mit “zwei Bussen vor dem Tor, es war sehr, sehr schwierig”. Sportdirektor Michael Zorc sagte: “Wir sind zufrieden, weil wir es mehr als verdient haben, das Spiel zu gewinnen.”

Dementsprechend startete der BVB gegen sehr kluge Gäste, die auch ihr erstes Spiel verloren hatten (1: 2 gegen Brügge). Mit einem Rückstand von vier wie beim Derby-Sieg gegen Schalke und Kapitän Marco Reus in der Startelf versuchte Dortmund, den russischen Doppelsieger mit schnellen Pässen zu verteidigen, der niedrig war und zunächst nur auf den bulligen Stürmer Artjom Dzjuba setzte. Giovanni Reyna gab Dortmunds ersten Warnschuss vom Rand des Strafraums (15.) – aber es gab zu wenige von ihnen bis weit in die zweite Hälfte.

Große Probleme mit dem Zenit-Team

Haaland hatte große Probleme im Strafraum der Gäste mit den meist sieben bis acht zurückgezogenen Zenit-Profis, die das BVB-Kombinationsspiel in den entscheidenden Bereichen eindeutig behinderten. Der 20-Jährige bekam seinen ersten Schuss erst in der 42. Minute, aber sein tiefer Schuss mit dem linken Fuß verfehlte nur das Tor.

Hinter Haaland drehten sich Reus, Reyna und Sancho viel. “Pass schneller”, sagte BVB-Trainer Lucien Favre von der Seitenlinie. Ohne Geschwindigkeit konnten die aufmerksam verteidigenden Gäste kaum angesprochen werden. Zenit-Torhüter Michail Kerschakow lenkte einen Freistoß von Reus am Tor vorbei (26.), und der Torhüter war auch beim zweiten Versuch des BVB-Kapitäns aus dem Spiel (39.) dabei.

Der russische Meister hat in der Offensive nur das Nötigste getan. Das Duell zwischen BVB-Torhüter Roman Bürki, der in der ersten Halbzeit erneut Marwin Hitz vorgezogen hatte, und Sebastián Driussi war die auffälligste Aktion der Mannschaft von Trainer Sergej Semak (35.). Der erste Eckball für Zenit war in der 76. Minute.

Dortmund dominierte das Spiel in der zweiten Halbzeit weiterhin, aber der BVB sah vor dem gegnerischen Tor weiterhin zu langsam aus. Die vielen Dortmunder Pässe waren für die Gäste oft vorhersehbar. Favre reagierte nach etwas mehr als einer Stunde und brachte Thorgan Hazard in den strömenden Regen, der sein Comeback feierte, nachdem er einen Muskelfaserriss überlebt hatte (67.). Der Belgier passte gut mit einem ersten Torschuss (69.). Der von Hazard herausgebrachte Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Björn Kuipers hat dem BVB enorm geholfen. Sancho verwandelte sich sicher. Haaland traf die endgültige Entscheidung.