Der „brutal ehrgeizige“ Paul Wanner will beim FC Bayern München in die Fußstapfen von Jamal Musiala treten

Paul Wanner träumt davon, so zu sein wie sein Lieblingsspieler Jamal Musiala vom FC Bayern München.

Wanners Respekt und Zuneigung für seinen Teamkollegen sind so groß, dass er befürchtete, „The Moose“ würde sich ärgern, wenn Wanner das Spielfeld betrat, um seinen Rekord als jüngster Debütant des legendären Vereins zu brechen. Wanner hat trotz seiner Befürchtungen Geschichte geschrieben.

Der aufstrebende Star wurde als Sohn einer österreichischen Mutter und eines deutschen Vaters geboren, die als Mittelfeldspieler Kapitän SC Austria Lusteneau zu einigen seiner besten Ergebnisse verhalfen. Wanner fühlt sich der Heimat seiner Mutter stark verbunden, da er neben der deutschen auch die österreichische Staatsbürgerschaft durch Geburt erworben hat. Bisher hat er sich für Deutschland entschieden und kommt im Sommer 2021 zum ersten Mal für die U-17-Nationalmannschaft zum Einsatz.

Bayern-U17-Trainer Alexander Moj kennt Wanner seit seinem neunten Lebensjahr und trainiert ihn seit drei Jahren. Er nahm sich kürzlich die Zeit, um seine Gedanken über den Youngster mit The Athletic zu teilen. Während er Wanner als „brutal ehrgeizig“ bezeichnet, legt Moj den Grundstein für den Erfolg des Spielers fest in einem ausgeglichenen Familienleben:

„Er hat eine sehr ruhige Familie, die bodenständig ist und ihn nie unter Druck gesetzt hat, Profi zu werden oder beim FC Bayern München zu spielen. Es war immer Pauls Entscheidung“, sagte Moj. Er sei nicht immer im Internat der Akademie gewesen, was ihm erlaubt habe um mit Familie und Freunden in Kontakt zu treten. Es war nicht immer nur Fußball, und ich denke, das hat ihm enorm geholfen.

Moj ist nicht nur begierig darauf, über Wanners körperliche Eigenschaften oder Feldfähigkeiten zu sprechen, sondern ist besonders begeistert von dem Ehrgeiz des jungen Mannes und seiner Weigerung, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Der Trainer beschreibt Wanner als jemanden, der immer nach neuen Herausforderungen sucht und danach strebt, besser zu werden: „Je härter die Herausforderung, desto höher seine Leistung – er ist wirklich jemand, der an Herausforderungen wächst. Bedürfnisse Dies.“

Wanner hat sich auch einige der neuesten Sportwissenschaften zu eigen gemacht, um seine offensichtlichen natürlichen Gaben zu verbessern. Er arbeitet mit Malte Hartmann zusammen, einem Trainer, der Wege findet, um sowohl das Gehirn als auch das Nervensystem zu stimulieren, um die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Dies ist eine allgemein akzeptierte Trainingsmethode, die von vielen deutschen Spielern in Brasilien im Jahr 2014 übernommen wurde Liverpool und kürzlich im Rahmen des Programms der DFB-Jugendakademie umgesetzt.

Hartmann lobte sowohl Wanners Athletik als auch seine Reife, als er im Alter von 15 Jahren anfing, mit ihm zu arbeiten. Hartmann meinte, als er den Youngster mit 13 zum ersten Mal sah, waren seine motorischen Fähigkeiten denen eines Berufstätigen ebenbürtig. Er erinnerte sich auch daran, wie Wanner ihn wegen seiner Genesungsprobleme kontaktierte, was von jungen Sportlern oft übersehen wird. „Das zeichnet ihn aus. Ich musste ihn nicht anrufen, um über Genesung zu sprechen. Er rief mich an, weil er wusste, dass es das Richtige für ihn war. Es ist beeindruckend in diesem Alter“, sagte er.

Praktisch endet Wanners Vertrag beim FC Bayern diesen Sommer. Er teilt den gleichen Agenten wie Musiala und die Bayern würden alles tun, um ihn in der Familie zu halten. Es wird erwartet, dass, wenn Sportdirektor Hasan „Brazzo“ Salihamidzic und Co. ihm einen ähnlichen Weg zu den Profis wie Jamal Musiala vorschlagen können, er eine Verlängerung unterzeichnen wird. Seine jüngsten Einberufungen und Trainer Nagelsmann, der ihn öffentlich als „unglaublich talentiert“ bezeichnet, können auch nicht schaden.

Bayern-Technikdirektor Marco Neppe beschrieb seine Spielweise in seinen ersten Trainingseinheiten mit den Profis als „arrogant oder verwegen“ und sagte, er habe so entspannt gewirkt, als würde er auf das Spielfeld dribbeln Ausrüstung am Ende der Sitzung.

Vor allem aber bleibt der junge Mann seinen Wurzeln treu. Trotz seiner frühen Auftritte neben Thomas Müller, Robert Lewandowski und anderen großartigen Spielern liebt er immer noch die Küche seiner österreichischen Großmutter, wie sie von The Athletic beschrieben wird.

Schnitzel, Spätzle und Sportwissenschaft. Der Himmel ist eindeutig die Grenze für diesen jungen offensiven Mittelfeldspieler.