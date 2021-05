Der Branchenführer fordert die Wiedereröffnung der Restaurants in British Columbia am 25. Mai auf

Dr. Henry und Premier Horgan diskutierten nicht über die Wiedereröffnung des Restaurants während des Briefings am Donnerstag, aber eine Branchengruppe gab feste Ratschläge.

Die derzeitige Liste der Beschränkungen für sogenannte “Leistungsschalter” in British Columbia läuft am Montag, den 24. Mai, um 23:59 Uhr aus, einschließlich eines Ende März verhängten Verbots für das Essen in Innenräumen in allen Restaurants in Kanada. Provinz.

Am Freitag, dem 21. Mai, sagte Ian Tostenson, CEO und Präsident der BC Restaurant and Foodservices Association, gegenüber Mitgliedern der Branche, dass Restaurants “am Dienstag, dem 25. Mai, für Mahlzeiten im Innenbereich geöffnet sein könnten”.

Tostenson sprach über den BCRFA-Branchen-Newsletter. Anschließend rät er Gastronomen, Betreibern und Mitarbeitern, “auf die am 29. März 2021 geltenden Protokolle und Beschränkungen zurückzugreifen”, wenn sie am Dienstag ihre Türen für Kunden öffnen.

Während die spezifische Verordnung über die öffentliche Gesundheit in Bezug auf Speisen im Innenbereich nur bis zum Ende der Victoria Day-Feiertage in Kraft trat, wurde während eines Pressekonferenz am Donnerstag, den 20. MaiPremierminister John Horgan und der Gesundheitsverwalter der Provinz, Dr. Bonnie Henry, würden nicht speziell darauf eingehen, wie der Dienstag für Unternehmen und Einzelpersonen, die von den aktuellen Beschränkungen betroffen sind, aussehen könnte – und darüber hinaus.

Insbesondere wurden Horgan und Henry während der Frage-und-Antwort-Sitzung am Donnerstag daran erinnert, dass die BCRFA und andere Interessengruppen der Branche die Gesundheitsbehörden von BC und die Regierung aufgefordert hatten, die Restaurantbesitzer mehr über Einschränkungen aufzuklären.

Frühere Mitteilungen des BCRFA an die Mitglieder deuteten darauf hin, dass Anfang Mai Konsultationen stattfanden.

“Die BCRFA und unsere Branchenkollegen haben mit unserem Gesundheitsamt in der Provinz Gespräche über die Wiedereröffnung von Unternehmen zum 25. Mai geführt, wenn der aktuelle Auftrag abläuft”, heißt es in dem Newsletter. 6. Mai Branchennachrichten aus der BCRFA. “Wir haben die Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht, dass Restaurants im Voraus wissen müssen, wohin die Provinz geht, da Personal, Lebensmittelbestellungen usw. zurückgebracht werden müssen.”

Henry und andere hatten bereits darauf geachtet, nicht ausdrücklich zu sagen, dass die Gesundheitsverordnungen der Provinz nicht verlängert würden. Sie sagte am 17. Mai, dass “nichts zu 100% zurückkehren wird. Dienstag wird es kein Schalter sein. Es wird ein Dimmer sein.”

Während des Briefings am Donnerstag Sagte Horgan ausdrücklich Der “Breaker wird fertig sein” Dienstag und eine neue Roadmap für BC wird in der täglichen Nachmittagsbesprechung am 25. Mai vorgestellt.

Horgan lehnte es zu dieser Zeit auch ab, über bestimmte Branchen wie Restaurants und Lebensmitteldienstleistungen zu diskutieren, und verwies auf die Notwendigkeit, aus Gründen der Fairness alle betroffenen Sektoren gleichzeitig anzugehen.

Das Briefing am Dienstag wird voraussichtlich zu Restaurants in Britisch-Kolumbien führen, von denen viele gemäß den BCRFA-Richtlinien möglicherweise früher am Tag für Kunden in Innenräumen geöffnet haben. Einzelheiten dazu finden Sie im “Plan BC Reboot 2.0” und Einzelheiten zum Ende des “Leistungsschalters”. “bedeutet für sie.

Mit Dateien von Glen Korstrom und Elana Shepert