Der australische Premierminister Scott Morrison entschuldigt sich bei der ehemaligen Mitarbeiterin der Bretagne, Brittany Higgins, die angeblich im Büro des Parlaments vergewaltigt wurde

Morrison hat eine Untersuchung der angeblichen Vergewaltigung und Kultur in der politischen Hauptstadt des Landes versprochen, einen Tag nachdem der ehemalige Mitarbeiter mit seiner Geschichte in die Medien gegangen war.

Brittany Higgins behauptet, sie sei nach einer Nachtarbeit im März 2019 von einer ehemaligen Kollegin im Büro des Verteidigungsministers vergewaltigt worden.

In einem Interview mit der australischen Network 10-Show “The Project” am Montag sagte Higgins, sie habe versucht, nach Hause zu kommen, aber die namenlose Kollegin bestand darauf, dass sie mit dem Taxi ins Parlament fahren, um “etwas abzuholen”, wo sie auf einer Couch ohnmächtig wurde . .

Sie erzählte “The Project”, dass sie aufgewacht sei, um ihren Kollegen neben ihrer “Vergewaltigung auf halbem Weg” zu finden, und als sie ihn wiederholt aufforderte, aufzuhören, tat er es nicht. Higgins hat seinen mutmaßlichen Vergewaltiger nicht öffentlich identifiziert.

Higgins sagte, sie habe Anfang April 2019 mit der Polizei gesprochen, sich jedoch aufgrund von Bedenken hinsichtlich ihrer Karrierechancen entschieden, keine formelle Beschwerde einzureichen. “Dies ist einfach nicht die richtige Entscheidung für mich persönlich, insbesondere angesichts der Anforderungen meines Arbeitsplatzes”, schrieb sie laut der australischen Website news.com.au. Die Polizei von Canberra bestätigte gegenüber Reuters, dass sie im April 2019 mit einem Beschwerdeführer gesprochen habe, entschied sich jedoch dafür, keine formelle Beschwerde einzureichen.

Nachdem Higgins hochrangige Beamte in Reynolds ‘Büro über den mutmaßlichen Angriff informiert hatte, sagte sie im Interview, dass sie später zu einem Treffen in dem Büro eingeladen wurde, in dem sie sagte, sie sei angegriffen worden.

Verteidigungsministerin Linda Reynolds teilte dem Parlament am Montag mit, dass sie den Inhalt der Vorwürfe nicht kenne, als sie das Treffen mit ihrer Mitarbeiterin einberufen habe, und “wenn ich gewusst hätte, dass ich das Treffen woanders arrangiert hätte”.

Morrison Dienstag entschuldigte sich bei Higgins und versprach eine Untersuchung. Der Premierminister sagte, der mutmaßliche Täter sei “schnell genug” entlassen worden, um die Sicherheit zu verletzen, indem er in der Nacht der mutmaßlichen Vergewaltigung ins Parlament eingetreten sei.

“Es hätte nicht passieren dürfen, und ich entschuldige mich”, sagte Morrison gegenüber Reportern in Canberra. “Ich möchte sicherstellen, dass jede junge Frau, die an diesem Ort arbeitet, so sicher wie möglich ist.”

Laut Morrison wird Stephanie Foster, eine Beamtin im Ministerium des Premierministers und des Kabinetts, untersuchen, wie Beschwerden am Arbeitsplatz im Parlament behandelt werden. Es wird auch eine separate Umfrage zur Arbeitskultur geben.

In einer Erklärung gegenüber CNN sagte Higgins, sie habe sich gemeldet, “weil ich nicht wollte, dass das, was mir passiert ist, jemand anderem passiert.”

Während er sich bei Morrison für seine Entschuldigung bedankte, sagte Higgins, die Ankündigung des Premierministers einer Untersuchung der Kultur des Parlaments sei “längst überfällig”.

“Meine Geschichte oder die anderer überlebender Opfer hätte nicht im nationalen Fernsehen ausgestrahlt werden dürfen, damit der Premierminister – oder ein Mitglied des Parlaments – gegen sexuelle Belästigung, Körperverletzung oder Mobbing am Arbeitsplatz vorgehen kann”, sagte sie. in der Aussage.

Die Anschuldigungen von Higgins sind die jüngsten in einer Reihe von Anschuldigungen, die von weiblichen Mitgliedern der regierenden Liberalen Partei erhoben wurden, die Morrison unter Druck setzten, Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitskultur der Regierung zu ergreifen.

Im vergangenen Jahr beschuldigte ein ehemaliger Mitarbeiter der Liberalen Partei den damaligen Einwanderungsminister Alan Tudge unangemessenes Verhalten, das er bestreitet.

In seiner Erklärung forderte Higgins das Parlament auf, einen unabhängigen Berichterstattungsmechanismus einzurichten, über den Beschwerden vertraulich eingereicht werden können.

“Schließlich sollte sich jeder sicher fühlen, wenn er einen sexuellen Übergriff meldet, ohne befürchten zu müssen, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Diese Vorfälle sollten in den Medien nicht erneut auftreten müssen, damit eine Änderung eintritt”, sagte sie.