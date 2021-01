Demi Rose beeindruckt in Ibizas Sonnenuntergangspose “Kriegergöttin”

Das britische Instagram-Model Demi Rose Mawby ist weiterhin soziale Netzwerke beleuchten mit seinen atemberaubenden Artikeln aus Ibiza. Obwohl Mawby in Birmingham, England, geboren wurde, sind ihre neuesten Instagram-Beiträge mit der sonnigen Region der Balearen gefüllt. Sie zog 2020 inmitten der anhaltenden Coronavirus-Pandemie auf die Insel und hat seitdem ihr Leben dort dokumentiert. Ihr letzter Beitrag zeigt einige der besten Ansichten von Ibiza, die einer Göttin huldigen.

In der Post, die auf Es Vedra, einer kleinen Felseninsel in der Nähe von Ibiza, abgebildet ist, zog die 25-Jährige ein Wickeloberteil an, als sie vor einer atemberaubenden, beleuchteten Kulisse der untergehenden Sonne posierte. Das ruhige Meer und die felsigen Klippen hoben das Bild ebenfalls hervor. Mawby kombinierte ihr Oberteil mit einem Batikrock von PrettyLittleThing, dem Modelabel, für das sie kürzlich Botschafterin wurde. Der kühne Rock hat ein orangefarbenes Batikmaterial, das so lebendig ist wie die Farben, die den Himmel hinter Mawby bemalten. Mawby widmete den Posten Tanit, eine Kriegergöttin.

“Hinter mir befindet sich nach dem Nordpol und dem Bermuda-Dreieck das dritthöchste Magnetfeld der Erde”, schrieb Mawby. “Einige sagen, dass es eine Göttin namens Tanit gibt, die es ist [a] Beschützerin der Frauen und wacht immer über Ibiza. Tanit ist eine Kriegergöttin des Tanzes, der Fruchtbarkeit, der Schöpfung und der Zerstörung. Ihr Wohnort ist die Westküste, das Haus des Sonnenuntergangs, insbesondere die Gegend um Atlantis und das mystische Es Vedra. “”

Der Beitrag erwärmte den Kommentarbereich, und ein Fan schrieb, dass Mawby “die aktuelle Göttin von Ibiza sein könnte”. Während viele Mawby weiterhin als “schön” und “wunderschön” bezeichneten, wurden viele andere von der Kulisse, die sie darstellte, mitgenommen. Ein Fan schrieb “schöne Landschaft”, ein anderer antwortete “2 atemberaubende Aussichten”.

Die massive Resonanz auf seinen Beitrag war angesichts seiner Fortsetzung keine Überraschung. Mawby hat derzeit 15,8 Millionen Instagram-Follower, eine Zahl, die sie zusammengetragen hat, seit sie inspiriert wurde, ihr Konto zu erstellen, nachdem ein gefälschtes Konto mit ihrem Bild vor einigen Jahren einen Zustrom von Anhängern angezogen hatte. Seit sie ihren Account erstellt hat, hat Mawby bei einer Modelagentur unterschrieben, gesehen, wie ihre Karriere begann und schnell zu einem Social-Media-Influencer wurde, obwohl sie hofft, ihrem Lebenslauf noch mehr Bestrebungen hinzuzufügen. Sprechen Sie mit dem Tägliche Post Im Dezember 2020 gab die 25-Jährige bekannt, dass sie “in Zukunft gerne mehr auf Instagram sprechen oder einen Dokumentarfilm erstellen würde”. Sie neckte auch, dass sie “gerne in die Hautpflege einsteigen und anfangen würde, als Schauspielerin und Video zu arbeiten”.