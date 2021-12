Stimmen Sie für die BroadwayWorld Austria Awards 2021 ab; Erste Statistiken bekannt gegeben!

Unsere Leser haben die Nominierten ausgewählt und die Abstimmung für die BroadwayWorld Austria Awards 2021 ist jetzt geöffnet! Die Regional Awards 2021 ehren Produktionen, die zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 30. September 2021 uraufgeführt wurden.

Sehen Sie sich die aktuelle Bestenliste unten an!

Das Voting ist jetzt bis zum 31. Dezember geöffnet! Die Gewinner werden im Januar bekannt gegeben.

Streaming-Produktionen sind in diesem Jahr in den als solche gekennzeichneten Kategorien förderfähig. In diesem Jahr ermöglicht BroadwayWorld dem Publikum auch, darüber abzustimmen, in welche Theater sie am liebsten zurückkehren und welche Produktionen sie am meisten sehen möchten.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Lieblingstheater, Stars und Shows die Anerkennung erhalten, die sie verdienen!

Die BroadwayWorld Regional Awards sind die größten Theaterpublikumspreise, an denen mehr als 100 Städte aus der ganzen Welt teilnehmen.

Wer wird gewinnen? Stimmen Sie vor dem 31. Dezember ab!

Hier das aktuelle Ranking von Österreich:

Beste Choreographie in einem Theaterstück oder Musical

Jonathan Huor- WIR SIND MUSIKALisch

– Raimund Theater (VBW) – 2021

57%