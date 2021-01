David Hasselhoff und CueStack kreieren den Metal-Song “Through the Night”

Hörner für The Hoff! David Hasselhoff ist mit dem österreichischen Duo CueStack auf dem neuen Track „Through the Night“ zum Metal übergegangen, und wir haben die exklusive Premiere des Songs und des dazugehörigen Musikvideos.

Während Hasselhoff ein bekannter Name für seine Hauptrollen in geworden ist Ritterreiter und BaywatchAußerdem hatte er eine Karriere von 35 Jahren. In Österreich und Deutschland ist er ein wahrer Popstar mit einer Reihe von Hit-Alben und Singles, die sich die ganze Zeit über erstrecken.



Jetzt erkundet Hoff seine Metal-Seite mit dem Song “Through the Night”, auf den lange gewartet wurde. CueStack, bestehend aus VFX-Designer Martin Kames und Shred-Gitarren-Content-Ersteller Bernth Brodträger, entwarf 2018 die Zusammenarbeit mit Hasselhoff.

Wie CueStack erklärt: “Das ultimative Ziel war es, ein Metallprojekt mit dem meistgesehenen Mann im Fernsehen zu schaffen, das der Welt seine schwere Seite zeigt.

Hasselhoff kam 2019 zu CueStack ins Studio und nach einigen lyrischen Änderungen war die endgültige Version von “Through the Night” bereit, aufgenommen zu werden. Als das gesagt und getan wurde, war das Lied “mit Hoffnung und Mut durch dunkle Zeiten gehen, sich zum Licht am Ende des Tunnels begeben. “”

Eine EP-Version von “Through the Night” fügt einen Synthwave-Remix des Songs von Sänger Beartooth Caleb Shomo sowie CueStacks vorherige Single hinzu. “Transhuman Generation “und eine 2020-Mischung ihres Songs„ Alive “. EP ist digital über erhältlich Amazonas und in verschiedenen physischen Verpackungen über CueStack Online Store. Zur Auswahl stehen ein “Ultimate Box Set” mit EP auf CD, T-Shirt, Sporttasche, Shorts, gestickter Baseballkappe und mehr.

Der Clip stellt Hasselhoff in den Mittelpunkt, während Kames und Brodträger auf beiden Seiten von ihm auftreten und ein episches Bild liefern, das zur hymnischen Größe des Songs passt.

Sehen Sie sich das Video zu “Through the Night” an und bleiben Sie auf dem Laufenden bei CueStacks Debütalbum. Diagnose: Mensch, im Jahr 2021 kommen.

Durch die Nacht EP-Arbeit:

Durch die Nacht EP Tracklist:

01. Durch die Nacht (feat. David Hasselhoff)

02. Durch die Nacht (feat. David Hasselhoff) (Caleb Shomo Remix)

03. Durch die Nacht (feat. David Hasselhoff) (Akustischer Remix)

04. Transhumane Generation

05. Lebendig (2020 Mix)

verbunden