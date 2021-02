David Dobriks Foto-Sharing-App Avail startet

In einer Seed-Funding-Runde im Oktober, angeführt von der Firma Seven Seven Six, Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian, sammelte Dispo 4 Millionen US-Dollar. Diese Woche sammelte das Unternehmen 20 Millionen US-Dollar für eine Bewertung von 200 Millionen US-Dollar in einer von Spark Capital angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde Axios. Dispo hat laut Angaben auch Gespräche mit anderen großen Risikokapitalgebern geführt, darunter Sequoia Capital, Andreessen Horowitz und Benchmark Information.