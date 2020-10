David Alaba: Auf Wiedersehen blitzschnell von den Bayern? Gigantische Aufregung um die Übergabe

Der Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic glaubt, dass David Alaba bleiben wird. Doch plötzlich verbreiten sich neue Gerüchte: Verlässt der Österreicher den Verein?

FC Bayern München : Hat immernoch David Alaba Kein neuer Vertrag unterzeichnet.

: Hat immernoch Kein neuer Vertrag unterzeichnet. Der Österreicher wird vorerst bei ihm bleiben FC Bayern – Der Vertrag läuft im Sommer 2021 aus.

– Der Vertrag läuft im Sommer 2021 aus. FCB Sportdirektor Hasan Salihamidzic drückte sich aus über das Thema. Inzwischen gibt es neue Gerüchte über eine Veränderung.

Update vom 13. Oktober, 7:50 Uhr: Wer kommt zuerst? Sowohl die Seite von David Alaba genau wie die FC Bayern bestehen auf ihren Forderungen. Jetzt macht ein Hammerbericht die Runde in Italien, die München nicht mögen wird: Alaba könnte angeblich bereits teilnehmen Juventus Turin eine Änderung vereinbaren.

Mediensatz berichtet, dass die alte Dame “gut mit Alabas Beratern verhandelt” über eine Änderung im Sommer 2021. Es gab bereits eine Vereinbarung mit dem Österreicher. Unter anderem Sport 1 bestätigte das Gerücht.

Das #Juve zurückrechnen für #Alaba: im Juni kann es einen kostenlosen Transfer erreichen.

Die Juventus-Manager hätten bereits eine Vereinbarung mit dem österreichischen Verteidiger, der nicht beabsichtigt, mit dem zu erneuern #BayernMonaco.#SportMediaset https://t.co/kLEMEfopaL – SportMediaset.it (@Sport_Mediaset) 12. Oktober 2020

Des FC Bayern und Juventus Turin gute Beziehungen zueinander haben Last-Minute-Transfer von Douglas Costa gezeigt. Sollte München immer noch keine Einigung mit Alaba erzielen können, ist es nicht unwahrscheinlich, dass Juve zuschlägt.

FC Bayern: David Alaba hat sich noch nicht erneuert – Brazzo ist auf einer Kuschelstrecke

Update vom 12. Oktober, 16:45 Uhr: Hasan Salihamidzic ist wieder die Zukunft davon geworden David Alaba geäußert. Der österreichische Vertrag mit FC Bayern läuft im Sommer 2021 aus, der Vertrag wurde bisher nicht verlängert.

„David ist schon lange im Club. Wir alle wissen, was wir in ihm haben “, sagte„ Brazzo “am Montagnachmittag beim FC Bayern PK:„ Wir werden David kein Ultimatum stellen oder Spiele spielen. Wir versuchen David zu überzeugen und hoffen, dass er da ist München bleibt und dass die Unterzeichnung irgendwann stattfinden wird ”, sagte der Sportdirektor des deutschen Rekordmeisters bei der Vorstellung der Neuankömmlinge Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting auf der Säbener Straße.

Schließlich gab es einen Unterschied zwischen dem Bayern und das Alaba-Seite, nämlich mit Pater George und dem umstrittenen Berater Zahavi-Kiefern. 2008 zog der heute 28-Jährige mit nur 16 Jahren von Wien nach München in Österreich. Ist zurzeit Alaba für die österreichische Nationalmannschaft in der Nations League, die zum letzten Mal in Nordirland mit 1: 0 gewann.

FC Bayern: David Alaba spricht über München – “Mein Zuhause seit zwölf Jahren”

Erster Bericht vom 12. Oktober: München / Klagenfurt – Was wird passieren? David Alaba? Sie haben lange Zeit nach seiner Vertragsfarce nichts mehr vom FCB-Verteidiger gehört. Während seiner Reise mit dem Nationalmannschaft Aber der Österreicher zeigte sich jetzt gesprächiger dann vor kurzem in München.

Genau wie der Österreicher Kronen Zeitung berichtet, der 28-jährige defensive Allrounder wäre der FC Bayern wahrscheinlich nicht genug. “Des Hunger ist immer da. Dafür spiele ich am Ende des Tages Fußball an der Spitze zu stehen “, sagte der Verteidiger in Klagenfurt. Ein gutes Zeichen für alle Bayern-Fans, die sehen möchten, wie die Einheimischen länger mit den Rekordmeistern spielen.

David Alaba vom FC Bayern: “Ich fühle mich in München sehr wohl”

Die Vertragsverlängerung mit Alabas Berater war in letzter Zeit ein großes Problem, sogar eine vorzeitige Abreise aus München schien plötzlich möglich. Alaba bleibt vorerst in der Bundesliga. Sein Arbeitsdokument wird diesen Sommer beim etablierten Betreiber laufen Gewinner der Champions League aber bis dahin muss er bei den Bayern bleiben.

Aber auch in dieser Hinsicht ähnelt Alaba zumindest der Außenwelt kein Groll zu schätzen. „Ich fühle mich in München sehr gutEs gehört mir seit zwölf Jahren Heimatland. Ich konnte dort sehr schöne Momente erleben “, sagte der 72-fache Nationalspieler. Ein Hinweis, dass er sein “Haus” bald erweitern könnte?

David Alaba: FC Bayern-Star für Österreich wieder im Einsatz

Er ist auch ein Bewohner der Nationalmannschaft Wiener ein beliebter Mann und musste daher im Freundschaftsspiel gegen Griechenland, das Österreich mit 2: 1 gewann, verschont bleiben. “Auf der Tribüne zu sitzen macht nie Spaß”, sagte Alaba, die voraussichtlich am Sonntag in Belfast gegen Nordirland wieder an den Start gehen wird.

Er wird nach elf Monaten zurückkehren ÖFB-Team Auf dem Feld fiel er im September wegen Muskelproblemen aus und sein Team verlor zu Hause gegen Rumänien mit 2: 3. Jetzt geht es nur noch um die Position von Trainer Franco Foda, da Alaba die letzte war fünf Titel als Innenverteidiger beim FC Bayern. „Ich möchte der Mannschaft nur helfen, erfolgreich Fußball zu spielen. Die Frage wurde jahrelang gestellt, weil ich in verschiedenen Positionen spielen kann. “(Ajr)

