Dave Ryding besteht darauf, dass er weiter tanzen wird, obwohl er die Slalommedaille verpasst hat

Dave Ryding konnte bei den Olympischen Spielen nicht zweimal in einem Monat zuschlagen, besteht aber darauf, dass er mindestens ein Jahr lang tanzen wird.

Der 35-Jährige machte in seinem ersten Slalomrennen einen großen Fehler und wurde in Peking 13., nach einer historischen Saison unter seinen eigenen Erwartungen.

Ryding hat jetzt vier verpasste Schwünge für eine olympische Medaille, aber es brauchte 97 Versuche, um Weltcup-Gold zu gewinnen, sein lebenslanges Ziel, Großbritanniens erster in 55 Jahren des Versuchs.

The Rocket gab zu, durch die Spiele, die so kurz nach ihrem glorreichen Tag in Kitzbühel stattfanden, eher behindert als unterstützt worden zu sein.

„Ich war vor drei Wochen großartig“, sagte Ryding, der zu den mehr als 1.000 Athleten gehört, die von der National Lottery finanziert werden, wodurch sie Vollzeit trainieren können, Zugang zu den besten Trainern der Welt haben und von modernster Technologie profitieren. Wissenschaft und medizinische Unterstützung. . „Ich habe einfach den Fluss verloren, den Rhythmus. Wir müssen die ganze Saison über in Topform bleiben, was beim Skifahren schwierig ist.

„Es ist im Moment ein kleiner Vorsprung im Slalom und ich war auf der falschen Seite des Vorsprungs.

„Kitzbühel hat definitiv den Stress genommen, weil ich immer dachte, ich könnte es schaffen, aber es war so schwierig. Ich werde immer der erste Brite sein und ich hätte es gerne hier gemacht.

„Ich dachte, ich könnte es heute schaffen, aber die Stars müssen mehr für mich antreten als für Clément Noël oder diese anderen Typen.“

Noel holte Gold mit 0,61 Sekunden Vorsprung und gewann Frankreichs erste Goldmedaille in dieser Disziplin seit 2002, während der Österreicher Johannes Strolz Silber und der Norweger Sebastian Foss-Solevag Bronze holte.

Ryding stürmte bei seinem ersten Lauf aus dem Starttor und saß für die erste Hälfte eines eisigen Kurses in Goldmedaillenposition.

Die Probleme traten auf, als er vom flachen Abschnitt zum steilen Hügel fuhr und ein Fehler dazu führte, dass er in einigen der härteren Kurven auf die Fersen geworfen wurde.

Er verlor an Geschwindigkeit und überquerte die Ziellinie in einer Zeit von 55,13 Sekunden, weit mehr als eine Sekunde hinter einer Medaille.

Ein starker zweiter Lauf von 50,44 brachte ihm kurzzeitig das Gold, aber er fiel schnell in die Gesamtwertung zurück, nachdem die Top-Konkurrenten abgereist waren, und beendete 0,78 von Bronze.

„Es war ein C+ Tag“, sagte Ryding. „Ich bin gut in den ersten Lauf gestartet und habe den Rhythmus verloren. Bei meinem zweiten Lauf wusste ich, dass ich nicht flüssig genug war.

„Obwohl ich in Führung gegangen bin, wusste ich, dass es nicht genug war. Das spürt man beim Skifahren. Es fühlte sich heute eher wie ein Kampf als wie ein Flow an.

„Ich habe immer noch das Gefühl, in Kitzbühel Ski fahren zu können wie vor drei Wochen. Es ist nicht so, als wäre etwas nicht in Ordnung. Es ist nur der Tag, an dem ich auf der falschen Seite war.

Ryding war das älteste Mitglied der Top 15 im Kampf um eine Medaille, nachdem er in den Drehungen und Wendungen einer bemerkenswerten Slalomsaison Schläge ausgetauscht hatte.

Er hat einen weiteren Crack bei den Olympischen Spielen ausgeschlossen, aber es sieht so aus, als ob ihn mindestens ein weiteres Jahr „Disco-Tanzen“ auf der High-Level-Rennstrecke erwartet.

„Ich bin mir sicher, dass ich noch ein Jahr weiter machen werde und diesen Sommer hart trainieren werde“, sagte Ryding.

„Andere Olympische Spiele, glaube ich nicht. Es war so einfach, diese Olympischen Spiele anzustreben, weil ich 35 Jahre alt bin, ein weiteres Jahr, und Sie alles gegeben haben.

„Ich werde sehen, wie ich nach dem nächsten Jahr aussehe. Respektiere meinen Körper, respektiere meine Familie und meine Verlobte zu Hause, die viel opfert.

„Wenn ich weitermache, erwarte ich, dass meine Leistung in jedem Rennen so gut wie möglich ist. Ich bin immer selbstkritisch und so bleibst du an der Spitze. Wenn ich das verliere, ist das Spiel vorbei.“

