Dave Chapelle kehrt zu Netflix zurück, nachdem er für The Closer „abgesagt“ wurde

Dave Chapelle wird trotz großer Gegenreaktionen für seine Kommentare zu Transgender-Menschen in seinem Special The Closer für den Streaming-Riesen zu Netflix zurückkehren.

Netlfix gab am Montag bekannt, dass Chapelle nächstes Jahr als Headliner sein Netflix Is a Joke Festival im Hollywood Bowl sein wird, das teilweise für eine kommende Serie gedreht wird.

Es kommt nur wenige Monate, nachdem Chappelle wegen Witzen in ihrem Stand-up-Special, das sich fast ausschließlich auf Mitglieder der LGBTQ + -Community konzentrierte, aufgefordert wurde, abgesagt zu werden.

Der Komiker hat mit seinen Witzen, in denen er behauptet, „Geschlecht ist eine Tatsache“ zu sein, Kontroversen ausgelöst und kritisiert, was er für die dünne Haut der Trans-Community hält.

Er ist zurück! Dave Chapelle KEHRT zu Netflix zurück, obwohl er nach einer wütenden Gegenreaktion gegen Transgender-Kommentare in seinem Special The Closer abgesagt wurde (Foto, 2019)

Ihre Witze basierten auf früheren Beobachtungen der Harry-Potter-Autorin JK Rowling, die 2019 sagte, dass Transgender-Frauen keine eigentlichen Frauen sind und eine Bedrohung für ihre Identität darstellen.

Die Gegenreaktion wurde so intensiv, dass Transgender-Mitarbeiter bei Netflix einen Streik veranstalteten, um gegen den Streaming-Dienst für die Ausstrahlung der Sondersendung zu protestieren, und CEO Ted Sarandos entschuldigte sich für seine Mitteilungen an die Mitarbeiter über die Sondersendung.

Das 11-tägige Comedy-Festival bietet über 130 Künstler, die vom 28. April bis 8. Mai an 25 Orten in ganz Los Angeles auftreten, darunter Amy Schumer, Tina Fey, Wanda Sykes, Jerry Seinfeld, David Letterman, Chris Rock und Ali Wong.

Netlfix gab am Montag bekannt, dass Chapelle nächstes Jahr als Headliner sein Netflix Is a Joke-Festival im Hollywood Bowl sein wird

Als Reaktion auf die Gegenreaktion gegen The Closer veröffentlichte Chappelle ein einminütiges Video auf Instagram, in dem er sagte: „An die Transgender-Community bin ich mehr als bereit, dir ein Publikum zu geben, aber du wirst mich nicht anrufen . . Ich beuge mich nicht den Forderungen von irgendjemandem, und wenn Sie mich treffen wollen, bin ich gerne bereit, dies zu tun, aber ich habe bestimmte Bedingungen … ‚

„Zuallererst kannst du nicht kommen, wenn du mein Special nicht von Anfang bis Ende gesehen hast. Sie müssen zu einem Zeitpunkt meiner Wahl an einen Ort meiner Wahl kommen, und drittens müssen Sie zugeben, dass Hannah Gadsby keinen Spaß macht.

„Bin ich abgesagt oder nicht?“ So lass uns gehen!‘ Chappelle schrie am Ende des Videos.

Harte Kritik: Schauspielerin Hannah Gadsby knallte sowohl Chapel als auch Netflix für ihr Special

Anfang dieses Monats machte Chappelles High School eine Kehrtwende, indem sie erklärte, dass sie jetzt „bei ihrer Entscheidung bleiben würde, den Komiker durch die Benennung seines Theaters nach seiner Absage zu ehren“.

Die Duke Ellington School of the Arts hat die Umbenennungszeremonie ihrer Halle zunächst verschoben, nachdem Chappelle scharfe Kritik dafür geäußert hatte, dass sie in ihrem Special The Closer die Genitalien von Transfrauen grob mit pflanzlichen Fleischalternativen verglichen hatte.

Vorwürfe eines möglichen Streiks von „unbequemen“ Schülern, die ihre Unterstützung für den 48-Jährigen zeigten, führten dann dazu, dass die Veranstaltung vollständig abgesagt wurde.

Aber die Washington DC High School hat jetzt nachgegeben und „wird unsere Entscheidung unterstützen“, das Theater nach Chapel umzubenennen.