Das Peter Thiel-Start-up Abcellera verdreifacht den Marktwert, wenn es mit dem Handel beginnt

Nur rund 24 Stunden nach dem Preisverdopplung am ersten Handelstag mit dem Beherbergungsmakler Airbnb ist der Newcomer der New Yorker Premiere Kurs Der Handel begann bei 61 USD. Bei einem Ausgabepreis von 20 USD hatten Großinvestoren etwa zwanzigmal so viele Aktien bestellt, wie das Unternehmen durch eine Kapitalerhöhung angeboten hatte, erfuhr das Manager-Magazin von jemandem, der mit den Plänen vertraut war. Die Nachfrage betrug mehr als zehn Milliarden Dollar.

Der Ausgabepreis, den die Großinvestoren für die Kapitalerhöhung bezahlten, lag bereits deutlich über der ursprünglichen Preisspanne von 14 bis 16 Dollar. Das Ausgabevolumen der angebotenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung stieg auf 555 Millionen Dollar. Der Marktwert der alten Aktien wurde mit 5,86 Mrd. USD gemessen. Ende November berichtete das Manager-Magazin exklusiv über den geplanten Börsengang mit einem Wert von vier bis fünf Milliarden DollarDies wurde jedoch am ersten Handelstag bei weitem übertroffen. In den ersten Handelsminuten erreichte der Preis ein Hoch von 71,91 Dollar, wobei der Marktwert vorübergehend die 20-Milliarden-Dollar-Marke überschritt. Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr deutscher Zeit betrug der Preis 55 USD.

Das Unternehmen erforscht Antikörper, die lebenden Tieren entnommen werden. Anfang November erhielt das Unternehmen von der US-amerikanischen FDA die Notfallgenehmigung für eine gemeinsam mit dem Pharmaunternehmen Eli Lilly entwickelte Antikörpertherapie gegen Covid-19. Die US-Behörden haben bereits Optionen für die Lieferung des Arzneimittels in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar gesichert. Das Medikament Covid-19 könnte nach Schätzungen von Marktexperten im Jahr 2021 einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar erzielen. Die Zulassung in Europa könnte je nach Unternehmensumfeld in den nächsten Wochen erfolgen.

Bis vor kurzem war Abcellera ein Start-up ohne zugelassenes Produkt. Im Jahr 2019 verzeichnete das Unternehmen laut Prospekt einen Verlust von 2,2 Mio. USD. Thiel erhöht das eingesetzte Kapital um den Faktor 15 Investoren haben positiv beurteilt, dass Abcellera nicht von einem oder zwei Medikamentenkandidaten abhängig ist, sondern an mehr als 90 Medikamentenkandidaten arbeitet. Es bestehen Partnerschaften mit mehr als 25 Unternehmen. Abcellera ist nach Facebook und dem Datenanalysespezialisten Palantir erst das dritte börsennotierte Unternehmen Peter Thiel (53) sitzt im Aufsichtsrat. Durch seinen Freund, einen deutschen Investor, wurde er auf das Biotech-Unternehmen aus Kanada aufmerksam Christian Angermayer (42), der dort an seinem Risikokapitalfonds Presight Capital beteiligt ist. Die Schauspielerin ist eine der Fondsinvestoren Uma Thurman (50; “Pulp Fiction”, “Kill Bill”) gab Geld sowie den Hedgefonds-Manager Mike Novogratz (55) und die Braufamilie Schadeberg (Krombacher).

Thiel und Presight waren erst im März 2020 mit einem Wert von 360 Millionen US-Dollar eingestiegen. Sie haben also Ihr investiertes Kapital arithmetisch um den Faktor 16 erhöht. Auf dem Zwischenhoch hatten sie sich sogar mehr als fünfzigfach. Lead Manager für den Börsengang ist die Credit Suisse, weitere Beratungsbanken sind die Hamburger Privatbank Berenberg, BMO Capital Markets, Stifel und Leerink. Privatanleger dürfen nur zuschauen Thiel verkauft nicht an die Börse, sondern erhöht seinen Anteil von 3,6 auf 4,5 Prozent. Angermayer erwirbt weitere Anteile an seinem Family Office Apeiron. Zu den Investoren von Abcellera gehört die Microsoft-Gründerstiftung Bill Gates (65) und seine Frau Melinda Gates (56). Für Privatanleger war es kurzfristig schwierig, vom Abcellera-Debüt zu profitieren. Sie wurden vor Handelsbeginn weggelassen. Und jeder, der zu Beginn des Handels für 60 USD oder mehr kaufte, musste kurz darauf sogar einen Rechenverlust hinnehmen. Die Schnäppchenkurse vom März, an denen Thiel und Angermayer teilgenommen haben, gehören definitiv der Vergangenheit an.