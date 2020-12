Misserfolg vor dem Obersten Gerichtshof: Texas-Klage gegen US-Wahlergebnis abgewiesen

Schlag in den Obersten Gerichtshof

Nach Dutzenden von Insolvenzen im Trump-Lager wollte der Bundesstaat Texas dem gewählten US-Präsidenten Trump helfen, ins Weiße Haus zurückzukehren, indem er eine Klage vor dem Obersten Gerichtshof einreichte. Die Richter lehnten den Antrag jedoch ab: Texas hatte keine rechtliche Begründung.

Der Oberste Gerichtshof der USA hat die Klage des Bundesstaates Texas gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen abgewiesen. Texas habe keine rechtliche Rechtfertigung, um an den Wahlen eines anderen Staates teilzunehmen, sagte das Gericht. Texas hatte die Wahlergebnisse in vier anderen Staaten verklagt und wollte Joe Bidens Sieg gegen Donald Trump aufheben.

Nach Dutzenden von abgewiesenen Klagen wurde Donald Trumps Lager vor den Obersten Gerichtshof gebracht. Der Generalstaatsanwalt von Texas, Ken Paxton, sollte vier weitere Staaten verklagen. Er forderte die Ungültigmachung der Wahlergebnisse in Pennsylvania, Georgia, Michigan und Wisconsin. Dort hatte sich der demokratische Herausforderer Joe Biden den Sieg gegen Trump gesichert. Als Grund führte Paxton an, dass die Verfassung in den vier Staaten verletzt worden sei – unter anderem, weil die Wähler nicht gleich behandelt wurden und es Unregelmäßigkeiten gab.

Trump behauptet seit der Wahl, dass massiver Betrug seinen Sieg gestohlen habe. Weder er noch seine Anwälte konnten Beweise vorlegen. Seitdem wurden Klagen in verschiedenen Staaten in mehr als drei Dutzend Fällen abgewiesen. Paxton war den manchmal bizarren Argumenten der vorherigen Klagen gefolgt: Es wird gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit von Bidens Wahlsieg in den vier Staaten eins zu einer Billion beträgt.

Schon vor der Wahl hatte Trump es sich zum Ziel gesetzt, schnell einen freien Platz im Obersten Gerichtshof mit der konservativen Anwältin Amy Coney Barrett zu besetzen – und auf einen möglichen Streit um das Wahlergebnis hingewiesen. Die Konservativen dominieren nun das Gericht mit einer Mehrheit von sechs bis drei Stimmen. Bisher hat es ihm nichts gebracht.