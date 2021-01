Das nigerianische Wunderkind Adeyemi bricht den Salzburger Champions League-Rekord

Das nigerianische Wunderkind Karim Adeyemi hat am Dienstag beim 3: 1-Sieg bei Lokomotive Moskau einen Champions-League-Rekord für Red Bull Salzburg gebrochen.

Adeyemi fügte Salzburgs dritten Treffer in der 81. Minute in der RZD Arena hinzu und beendete das Spiel schließlich, nachdem Anton Miranchuk zwei Minuten zuvor nach einer Doppelpackung von Mergim Berisha aus der ersten Halbzeit einen Treffer für Lokomotiv erzielt hatte.

Durch das Finden des Netzes wird Adeyemi im Alter von 18 Jahren und 318 Tagen der jüngste Champions-League-Spieler, der für RB Salzburg ein Tor erzielt.

Sein Ziel war ein großartiger Ausflug für den österreichischen Meister, der letztendlich eine UCL-Serie mit fünf Spielen ohne Sieg beendete – vier fallen ließ und in dieser Zeit ein Unentschieden zog.

Überraschenderweise war ihr Tor beeindruckend, obwohl sie keine Siege erzielen konnten. Nur Bayern München hat in den letzten beiden UCL-Kampagnen außerhalb der Vereine mehr Tore pro Spiel erzielt. beide Ausgaben des Turniers.

Da die beeindruckende Berisha Schlagzeilen machen wird, war das Ziel ein entscheidender Moment für Adeyemi, der seine Karriere weiter aufbaut, nachdem er Bayern München inmitten einer Wolke verlassen hat, nachdem Disziplinprobleme sein immenses Potenzial überschattet hatten. .

Er war der österreichische Meister des Vereins in der vergangenen Saison und hat in dieser Saison in sechs T-Mobile-Bundesligaspielen bisher ein Ligator erzielt.

Der in München geborene Youngster vertrat Deutschland bis zur U-17, hat sich aber noch nicht in der Nationalmannschaft durchgesetzt.

Er hat über seinen Vater Anspruch auf Nigeria, könnte aber auch über seine Mutter für Rumänien kandidieren, das derzeit auf Platz 37 der Welt steht.

Trotz des Sieges – nach einer Niederlage von drei Spielen bei der UCL – trifft Salzburg auf das Achtelfinale, nachdem es in der Gruppe A neben Bayern und L trainiert wurde ‘Atletico Madrid.

Beide Schwergewichte sind derzeit an Ort und Stelle, um die letzten 16 zu erreichen – mit 13 bzw. sechs Punkten -, aber Salzburg könnte Atleti auf den zweiten Platz bringen, wenn sie sie in Woche sechs in Österreich in einem Win-Win-Showdown schlagen würden. Spiel am 9. Dezember.