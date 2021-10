Das Krankenhaus hat “keine Ahnung” vom Ausmaß der Verwüstungen durch Cyber-Angriffe; Genesung kann Monate dauern

Einen Tag, nachdem es dem größten Cyberangriff der Geschichte auf das israelische Gesundheitssystem zum Opfer gefallen ist, hat das medizinische Zentrum Hillel Yaffe immer noch keine Ahnung vom Ausmaß des verursachten Schadens und weiß nicht, wann es den normalen Betrieb wieder aufnehmen kann Beamter. offiziell.

Dr. Amnon Ben Moshe, Verwaltungsdirektor der Hadera-Institution, sagte, dass die Mitarbeiter immer noch keinen Zugriff auf die wichtigsten Systeme haben, die zum Einsehen und Aktualisieren von Krankenhausakten und zur Verwaltung verwendet werden.

Das Krankenhaus wurde am Mittwoch von einem ungelösten Problem heimgesucht Ransomware-Angriff, was sie dazu zwingt, ihr technologisches Netzwerk zu schließen und zu Verzögerungen in der Versorgung führt.

„Wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie gestern, als wir die Situation identifizierten und die Cyberangriffe sahen“, sagte er der Times of Israel.

Auf die aktuelle Situation angesprochen, sagte Ben Moshe: „Wir kennen das Ausmaß des Schadens nicht. In Bezug auf die Zeit, um zur Normalität zurückzukehren, sagte er: „Wir haben keine Ahnung. Wir haben einfach die ganze Nacht gearbeitet.

Cyber-Sicherheitsexperten sagen, dass der Prozess sehr lang sein könnte.

Ido Geffen, Vizepräsident von CyberMDX, einem israelischen Startup, das Cybersicherheitslösungen für medizinische Geräte und klinische Anlagen anbietet, sagte der Times of Israel, dass eine vollständige Datenwiederherstellung Monate dauern könnte.

Einat Meyron, Cybersicherheitsberater und Cyber-Resilience-Experte, sagte: „Bis zur Wiederherstellung ist es noch ein langer Weg. Ähnliche Ereignisse haben wir zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, Belgien und Portugal erlebt, wo Krankenhäuser angegriffen wurden, und es dauerte ungefähr drei bis sechs Monate, bis sie einen Punkt erreichten, an dem sie ihre Arbeit aufnehmen konnten. [normally] wieder.”

Channel 12 berichtete am Donnerstag, die Angreifer hätten auf den angegriffenen Servern eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Eine externe Firma, die im Auftrag des Krankenhauses handelte, kontaktierte die Hacker, die 10 Millionen Dollar Lösegeld forderten.

Der Bericht stellte fest, dass es ihnen als öffentliches Krankenhaus untersagt war, Lösegeld zu zahlen.

Eine Krankenstation im Hillel Yaffe Medical Center am 14. Oktober 2021, da das Personal versucht, auf reguläre Computersysteme zu verzichten (mit freundlicher Genehmigung des Hillel Yaffe Medical Center)

Bei Hillel Yaffe wurden einige nicht notfallmäßige Verfahren abgesagt, aber der Großteil der Arbeit des Krankenhauses wird mit alternativen Computersystemen fortgesetzt, von denen einige speziell installiert wurden. Die Möglichkeit von Ärzten, auf national geführte Patientenakten zuzugreifen, die ihre Krankengeschichte enthalten (im Gegensatz zu internen Krankenhausakten), wurde nicht unterbrochen. Tatsächlich hat Hillel Yaffe kürzlich tragbare Geräte vorgestellt, die diesen Zugang bieten.

Die Krankenhausleitung gratulierte ihren Mitarbeitern in einer Erklärung am Donnerstag, dass sie die neuen Herausforderungen gut gemeistert haben. „Neben den Bemühungen von Cyber- und IT-Experten, IT-Systeme zu rehabilitieren und den Vorfall zu untersuchen, wird die medizinische Arbeit fortgesetzt und unsere Teams geben eine sehr gute Antwort auf die bestehenden Herausforderungen.

Cyber-Sicherheitsexperten sagen, der Angriff sei zwar ernst, hätte aber schlimmer ausfallen können. „Bei diesem Angriff wissen wir, dass er aus dem Internet kam, was bedeutet, dass ein Angreifer Zugang zu einem Passwort hatte und sich dann Zugang zum Netzwerk verschaffen konnte“, sagte Geffen. „Das Gute ist, dass unseres Wissens keine medizinischen Geräte oder kritischen Geräte betroffen sind. Bei ähnlichen Angriffen in den USA und Europa waren tatsächlich kritische Geräte betroffen, an die Patienten angeschlossen waren, und es ist eine viel schlimmere Situation.

Er fügte hinzu: „Im Moment befindet sich das Krankenhaus wahrscheinlich in einer Eindämmungsphase, um sicherzustellen, dass sich der Angriff nicht ausbreitet und versucht, sicherzustellen, dass alle kritischen Operationen noch funktionieren. Dann kommt die Untersuchungs- und Wiederherstellungsphase, um festzustellen, was genau passiert ist, und versuchen Sie, die Daten wiederherzustellen.

Dies ist ein langwieriger Prozess, wenn das Krankenhaus sicherstellen soll, dass keine „Hintertür“, nämlich Malware, durch die unbefugte Benutzer Sicherheitsmaßnahmen umgehen und wieder Zugang erhalten, vorhanden ist.

“Es kann Monate dauern, weil es eine sorgfältige Operation ist, um sicherzustellen, dass die Hacker keine Hintertüren hinterlassen”, sagte Geffen.