Das Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine ist laut Atombetreiber wieder an das Stromnetz des Landes angeschlossen

In der Erklärung von Energoatom heißt es, dass am Freitag um 14:04 Uhr Ortszeit eine der elektrischen Einheiten, „die gestern abgeschaltet wurde, an das Stromnetz angeschlossen wurde und Kapazität hinzugefügt wird“.

Er nannte die Nukleararbeiter von Zaporizhzhia „wahre Helden“, die „unermüdlich und fest die nukleare und radiologische Sicherheit der Ukraine und ganz Europas auf ihren Schultern tragen und selbstlos dafür arbeiten, dass ihr Heimatland ‚lebensnotwendige Elektrizität‘ hat.

Brände in einem nahe gelegenen Wärmekraftwerk hatten nach Angaben des damaligen Atombetreibers am Donnerstag zu zwei Unterbrechungen der letzten verbleibenden Stromleitung geführt, die das Kraftwerk versorgt. Die anderen drei Linien der Fabrik seien „früher im Konflikt verloren gegangen“, fügte er hinzu.

Die Stromversorgung wurde später am Donnerstag wiederhergestellt, aber das Kernkraftwerk Saporischschja blieb bis Freitag vom Stromnetz des Landes getrennt. Die beiden Kernreaktoren, die in der Anlage in Betrieb bleiben, benötigen eine Stromquelle, um zu funktionieren und in das Netz einzuspeisen.

Seit März steht das größte Atomkraftwerk Europas unter russischer Kontrolle. Zusammenstöße rund um das Gelände haben weit verbreitete Besorgnis und Katastrophenängste ausgelöst. Kiew hat die russischen Streitkräfte wiederholt beschuldigt, schwere Waffen innerhalb des Komplexes zu lagern und sie als Deckung für Angriffe zu verwenden, da sie wussten, dass die Ukraine nicht zurückschlagen kann, ohne zu riskieren, einen der sechs Reaktoren der Zentrale zu treffen. Moskau behauptete unterdessen, ukrainische Truppen hätten es auf den Ort abgesehen. Beide Seiten versuchten, mit dem Finger auf die andere zu zeigen, weil sie mit Atomterrorismus drohten. Am Donnerstag sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass Reserve-Dieselgeneratoren in der Anlage „sofort aktiviert“ worden seien, um eine „radioaktive Katastrophe“ abzuwenden. READ Drei Tote: Israelische Luftangriffe in Syrien „Die Welt muss verstehen, was für eine Bedrohung das ist: Wenn die Dieselgeneratoren nicht eingeschaltet, die Automatisierung und unser Anlagenpersonal nach dem Stromausfall nicht reagiert hätten, wären wir bereits gezwungen, die Folgen der Strahlung zu überwinden Unfall“, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Ansprache. Generatoren werden installiert, um Kühlpumpen mit Strom zu versorgen, um eine Überhitzung des Kraftstoffs im Falle eines Stromausfalls zu verhindern. „Russland hat die Ukraine und alle Europäer an den Rand einer radioaktiven Katastrophe gebracht“, sagte Selenskyj und fügte hinzu, dass Beamte der IAEA, der Atomaufsicht der UNO, dringend Zugang zu dem Standort haben müssen. Ein Verwaltungsangestellter des Werks sagte CNN am Freitag, dass die „Situation inmitten von „Beschuss auf dem Bahnhof und in der Stadt, Rauch von den Bränden, Staub von der Aschedeponie eines Wärmekraftwerks“ die „Situation manchmal dem Ende der Welt ähnelt“. „Bei starkem Wind ist es wirklich schwierig“, fügte der Arbeiter hinzu, der zuvor mit CNN gesprochen hat und dessen Identität zu ihrer Sicherheit geheim gehalten wird. Das Kernkraftwerk Zaporizhzhia erzeugt rund 20 % des ukrainischen Stroms, und eine längere Trennung vom nationalen Stromnetz wäre für die Ukraine eine große Herausforderung gewesen, da das kalte Wetter näher rückt.