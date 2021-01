Das Erdbeben in Indonesien tötet Dutzende, verletzt Hunderte

In dem Video erzählt sie den Rettungskräften, dass sie die Stimme eines anderen Mädchens hören kann, das in der Nähe festsitzt und sich nicht bewegen kann.

Ein Retter fragt: “Atmet sie noch?”

Angel antwortet: „Schon wieder. Aber es ist schwierig.

In Mamuju brach das Mitra-Krankenhaus bei dem Erdbeben zusammen. Beamte sagten, mindestens fünf Krankenschwestern und Patienten seien im Inneren gefangen. Das Regierungskrankenhaus in Mamuju wurde ebenfalls schwer beschädigt, sagten Beamte. Es ist nicht bekannt, ob in einem der Krankenhäuser jemand getötet wurde.