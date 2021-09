Das einst grüne prähistorische Arabien zog die ersten Menschen Afrikas an

WASHINGTON (AP) – Huw Groucutt geht an endlosen Sanddünen vorbei, während er archäologische Stätten auf der nördlichen Arabischen Halbinsel besucht. Aber die gleichen Wüstenregionen waren einstmals üppig und grün und zogen frühe Menschen und große Tiere wie Nilpferde an, die aus Afrika auswanderten, um in alten Seen zu verweilen, legen neue Beweise nahe.

Bis vor zehn Jahren war die Arabische Halbinsel ein weißer Punkt auf der Landkarte für Wissenschaftler, die versuchten, die Geschichte der frühen menschlichen Evolution und Bewegungen außerhalb Afrikas zusammenzufassen. Über die frühesten menschlichen Siedlungen in der Levante – dem heutigen Israel, Jordanien, Libanon und Teilen Syriens – ist viel mehr bekannt, wo seit über einem Jahrhundert umfangreiche archäologische Forschungen durchgeführt werden.

Aber auch die Arabische Halbinsel könnte eine wichtige Rolle als Brücke zwischen Afrika und Eurasien gespielt haben, so eine Studie, die am Mittwoch in der Zeitschrift veröffentlicht wurde. Natur schlägt vor.

“Arabien war nicht Teil der Geschichte der frühesten Völkerwanderungen, weil dort zuvor so wenig Arbeit geleistet wurde”, sagte Co-Autor Michael Petraglia, Altsteinzeitarchäologe am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Das Forschungsteam umfasste Wissenschaftler aus Deutschland, Saudi-Arabien, Australien, Großbritannien und anderen Ländern.

Der Anstoß zur genauen Suche nach archäologischen Überresten in der Region kam von Satellitenbildern, die Spuren prähistorischer Seen in heute trockenen Regionen zeigten. „Wir bemerkten Farbmuster, die von alten Seen geschaffen wurden – Sanddünen haben eine orangefarbene Farbe, während alte Seen weiß oder grau gefärbt sind“, sagte Groucutt, der ebenfalls am Max-Planck-Institut arbeitet.

Umfangreiche Ausgrabungen über ein Jahrzehnt haben Steinwerkzeuge aus mehreren Perioden der prähistorischen Besiedlung durch die ersten menschlichen Gruppen, die ältesten vor 400.000 Jahren, freigelegt. Die Analyse von Sedimentproben aus alten Seen und den Überresten von Flusspferden und anderen Tieren ergab, dass die Halbinsel während mehrerer Perioden in der fernen Vergangenheit das ganze Jahr über Seen und Grasland beherbergte.

Während dieser Fenster des gastfreundlichen Klimas zogen die ersten Menschen und Tiere aus Nordostafrika auf die arabische Halbinsel, sagten die Forscher.

„Die fließenden Flüsse und Seen, umgeben von Wiesen und Savannen, hätten die Tiere und dann die ersten Menschen angezogen, die sie jagten“, sagte Petraglia. Flusspferde brauchen das ganze Jahr über mehrere Meter (Meter) tiefe Gewässer, um zu leben. Die Überreste anderer Tiere, darunter Strauße und Antilopen, weisen auf “eine starke biologische Verbindung mit Nordostafrika” hin, sagte er.

„Diese Forschungsgruppe hat Archäologie und Klimaaufzeichnungen, die 400.000 Jahre zurückreichen, wirklich exquisit kombiniert, um zu zeigen, dass die ersten Menschen durch diese Landschaft wanderten, als sich das Klima änderte“, sagte der Paläoanthropologe Rick Potts, der das Human Origins-Programm am Smithsonian’s National leitet Museum. der Naturgeschichte.

„Die episodische Präsenz und Abwesenheit von Populationen auf der Arabischen Halbinsel entsprach den klimatischen Schwankungen“, sagte Potts, der nicht an der neuen Studie beteiligt war.

