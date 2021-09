Big Halo Infinite-Neuigkeiten in der Xbox Game Pass-Ankündigung versteckt

Halo Infinite wird möglicherweise erst am 8. Dezember veröffentlicht, aber Xbox Games Pass-Abonnenten müssen am ersten Tag keine Zeit mit Downloads verschwenden.

In einer Anzeige auf der Xbox-Kabel Blog-Post über neue Spiele, die auf die Games Pass-Plattform kommen, hat Microsoft den Kopf vergraben: Halo Infinite ist jetzt für Abonnenten zum Vorab-Download verfügbar.

Die Möglichkeit, das Spiel herunterzuladen, gilt sowohl für Konsolen- als auch für PC-Abonnenten und bedeutet, dass das Spiel, sobald der Auslöseknopf gedrückt wird, vollständig spielbar ist.

In dem Blogbeitrag schreibt Microsoft: „Ihre spartanische Reise in Halo Infinite beginnt am 8. Dezember 2021 auf Konsole und PC. Xbox Game Pass-Mitglieder können vorinstallieren Unendlicher Heiligenschein Machen Sie sich jetzt bereit, den ersten Tag hier zu spielen! “

An anderer Stelle hat Microsoft in seinem monatlichen Xbox Game Pass-Update die Vielzahl von Spielen enthüllt, die sie im September reduzieren werden. Sie sind Headliner in Final Fantasy XIII, Craftopia, Surgeon Simulator 2, The Artful Escape und mehr.

Hier ist das komplette Programm.

Craftopia – 2. September (Cloud, Konsole und PC)

Final Fantasy XIII – 2. September (Konsole und PC)

Zeichen des Sojourner – 2. September (Cloud, Konsole und PC)

Chirurgen-Simulator 2 – 2. September (Cloud, Konsole und PC)

Kronentrick – 7. September (Konsole und PC)

Breathedege – 9. September (Cloud, Konsole und PC)

Nuclear Throne – 9. September (Konsole und PC)

Die kunstvolle Flucht – 9. September (Konsole und PC)

In der Zwischenzeit verspricht Microsoft mit dem Fallout 76: Fallout Worlds-Update, das am 8. September erscheint, auch jede Menge DLC, während Microsoft Flight Simulator: World Update VI einen Tag früher veröffentlicht wird.

Dieses Update „feiert die Region Deutschland, Österreich und Schweiz mit neuen Luftbildern, hochauflösenden Höhenkarten und mehreren neuen 3D-Städten. Dieses kostenlose Update enthält auch 100 handgefertigte Orte, neue Entdeckungsflüge und mehr Landeherausforderungen.

Das Unternehmen erinnerte die Abonnenten schnell daran, dass die Quake-Trilogie auch in der Cloud, auf der Konsole oder auf dem PC verfügbar ist.