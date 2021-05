Das deutsche Unternehmen verwandelt den Mercedes-AMG GT R in einen 850 PS starken Speedster

Es ist das Bussink GT R SpeedLegend und es ist im Grunde ein Mercedes-AMG GT R. Speedster.

Das Auto ist die Idee des deutschen Produktdesigners Roland A. Bussink und wurde von der Mercedes-McLaren SLR Stirling Moss und Mercedes F1-Autos. Es startet auch zu einer Zeit, in der verschiedene andere Autohersteller limitierte Speedster herausbringen, wie den Ferrari Monza SP1 und den SP2, den Mclaren Elva, und der Aston Martin V12 Speedster. Für die Produktionslinie sind nur fünf Einheiten vorgesehen, die jeweils von der HWA AG gebaut werden.

Vielleicht ist das erste, was auffällt, der Speedbow, der sich direkt vor der kleinen Windschutzscheibe erstreckt, sich über der Kabine erstreckt und schließlich mit den Überrollbügeln hinter den Sitzen verbunden wird. Der Speedbow, der dem in Formel-1-Fahrzeugen verwendeten „Heiligenschein“ ähnelt, besteht aus Kohlefaser und verfügt an seiner Unterseite über Umgebungsbeleuchtung.

Der GT R SpeedLegend enthält auch eine Handvoll anderer maßgeschneiderter Komponenten, einschließlich Kohlefaser-Luftschlitze an den Vorderradkästen. Es soll 100 kg weniger wiegen als ein Standard GT R Roadster und sollte gut genug funktionieren.

Serienmäßig ist der 4,0-Liter-Twin-Turbo-V8 aus dem AMG GT R Roadster produziert 577 PS und 700 Nm Drehmoment. Mit wenigen Modifikationen leistet der SpeedLegend jedoch 850 PS.

Wie bereits erwähnt, werden nur fünf Einheiten gebaut und jede verfügt über ein individuelles Farbschema. Es versteht sich, dass alle Beispiele bereits verkauft wurden.