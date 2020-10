Daryl Morey tritt als CEO der Houston Rockets zurück

Daryl Morey trat überraschenderweise mit sofortiger Wirkung als General Manager der Houston Rockets zurück. Das berichtet ESPNInsider Adrian Wojnarowski zitiert die internen Quellen des Wettbewerbs. Morey hat nun auch die Entscheidung bestätigt.

“Es war ein großartiger Lauf”, sagte Morey ESPN während seiner 13 Jahre als General Manager der Raketen. “Für mich persönlich ist dies der richtige Zeitpunkt. Mein jüngster Sohn hat gerade die High School abgeschlossen und es ist Zeit zu sehen, wie es in Zukunft für meine Familie und andere Dinge passieren kann.”

Laut Wojs Bericht wandte sich Morey an den Raketenbesitzer Tilman Fertitta mit der Idee, aufzuhören, nachdem die Raketen im Playoff-Halbfinale gescheitert waren (1: 4 gegen die Lakers). Infolgedessen arbeiteten die beiden stillschweigend eine Kündigungsvereinbarung aus, um Moreys Vierjahresvertrag vorzeitig zu kündigen. Jonathan Feigen erklärt Houston Chronicle berichtet, dass die Entscheidung zu 100 Prozent von Morey getroffen wurde.

In der Vergangenheit sei die Idee gewachsen, einen anderen Weg einzuschlagen, heißt es in dem Bericht. Außerdem sah der zweifache Vater die Gelegenheit, Zeit mit seinen College-Kindern zu verbringen, da beide aufgrund der Korona ein Jahr frei haben. Morey sollte eine Rückkehr zur NBA im Allgemeinen nicht ausschließen.

Morey wird den Rockets zunächst als Berater bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer zur Verfügung stehen. Jeff Van Gundy, Mavs Co-Trainer Stephen Silas und Rockets-Assistent John Lucas scheinen die besten Kandidaten für die Nachfolge von Mike D’Antoni zu sein.

NBA: Rafael Stone tritt die Nachfolge von Daryl Morey an

Ein Nachfolger für Morey ist bereits geräuschvoll bereit ESPN Der derzeitige Executive Vice President für Basketball Operations, Rafael Stone, wird die vakante Position des General Managers besetzen. Stone, der seit 2005 bei den Texanern ist, war maßgeblich am Aufbau des aktuellen Rockets-Teams beteiligt. Eli Witus bleibt in seiner vorherigen Rolle als stellvertretender Generaldirektor aktiv.

Morey war seit der Saison 2007/08 General Manager der Rockets und hatte in seinen 13 Jahren in dieser Position die zweitbeste Bilanz aller GMs in der regulären Saison.

“Ich werde Daryl vermissen”, sagte Raketenbesitzer Tilman Fertitta. „Aber ich rufe ihn auch an, wenn ich darüber nachdenke, etwas zu tun oder nicht zu tun. Wenn er in die Liga zurückkehrt, wird es an der Ostküste sein. Er sagte mir immer, er wolle zurück. Er wird mir auf jeden Fall alle seine Geheimnisse verraten, denn wir würden uns erst im Finale wiedersehen. “”