Dänemark glänzt beim WM-Qualifying mit 4: 0 gegen Österreich

Dänemark könnte das erste europäische Team sein, das sich mit dieser Quote für die Weltmeisterschaft 2022 qualifiziert.

Ein beeindruckender 4: 0-Sieg in Österreich am Mittwoch brachte den Dänen nach der ersten Saisonwoche drei perfekte Siege in der Gruppe F.

Europas erfolgreichste Mannschaft hat bisher 14 Tore erzielt – und keines von Spielmacher Christian Eriksen – ohne dass ein Gegner gegen Torhüter Kasper Schmeichel treffen konnte.

“(Schmeichel) hatte weder hier noch in Israel eine einzige (außer)”, sagte der dänische Trainer Kasper Hjulmand gegenüber Kanal 5. “Es ist überzeugend.” Es ist stark.

Dänemark hat bereits vier Punkte Vorsprung und schlägt Moldawien mit 8: 0 zwischen starken Auswärtssiegen gegen zwei Teams, Israel und Österreich, die letzte Woche mit realistischen Hoffnungen auf einen Kampf gestartet sind. Der Finalist der Gruppe wird nächstes Jahr in eine Ko-Runde gehen.

Dänemarks nächster Gegner in Kopenhagen am 1. September ist Schottland, das nach dem 4: 0-Sieg gegen die Färöer auf den zweiten Tabellenplatz aufstieg.

Die österreichischen Spieler begannen den Abend mit einem langen Banner mit der Aufschrift „Protect Human Rights“, während ihre Nationalhymne gespielt wurde.

Sie enthielten Dänemark in der ersten Halbzeit und wurden dann in der Mitte der zweiten Halbzeit in 16 Minuten von vier Toren mitgerissen.

Der 21-jährige Stürmer Andreas Olsen traf kurz nach den erfolgreichen Buchstützen von Verteidiger Joakim Maehle und Mittelfeldspieler Pierre-Emile Højbjerg zweimal.

Højbjergs Schuss in ein unbewachtes Netz wurde von Martin Braithwaite spektakulär unterstützt. Der Stürmer von Barcelona ließ den Ball intakt laufen, während er für eine wilde Herausforderung des österreichischen Torhüters Alexander Schlager weit weg vom Strafraum sprang.

„Ich möchte nicht mit den Fingern zeigen. Ich übernehme Verantwortung. Wir werden uns jetzt auf den Euro konzentrieren “, sagte der österreichische Trainer Franco Foda. Sein Kaderdebüt am 13. Juni gegen das Team mit dem niedrigsten Rang bei der Euro 2020, Nordmakedonien, das am Mittwoch gegen Deutschland mit 2: 1 gewann.

Vor dem Spiel in Wien trugen dänische Spieler im Rahmen der Kampagne „Football Supports Change“ der europäischen Nationalmannschaften erneut T-Shirts, um auf Fragen der Arbeitnehmerrechte in Katar, dem Austragungsland der Weltmeisterschaft, aufmerksam zu machen.

Der schottische Mittelfeldspieler John McGinn hat in Glasgow zweimal gegen die Faeroes getroffen, um seinen erfolgreichen Lauf unter Trainer Steve Clarke von 10 Toren in weniger als zwei Jahren zu verlängern.

Israel rückte mit einem 4: 1-Sieg gegen Moldawien auf den dritten Platz vor, das in der ersten Halbzeit die Führung übernahm und Stürmer Ion Nicolaescu vom Platz stellte, als die Partitur unentschieden war.

___

Mehr AP-Fußball: https://apnews.com/hub/soccer und https://twitter.com/AP_Sports