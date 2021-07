Da nicht genügend Laker-bezogene Inhalte in Arbeit sind, hat Netflix eine von Lakers inspirierte Komödie entzündet

Hey, eine Lakers-Show kommt! Nein, nicht diese Lakers-Show. Oder was die Lakers zeigen. Eine andere Show von den Lakers! Zumindest ist dieser einzigartig “Laker-inspiriert” im Gegensatz zu “Laker-fokussiert”.

* Diese * Lakers-Show ist eine Komödie und wird auf Netflix ausgestrahlt. Durch Hollywood-Journalist, Mindy Kaling wird die ausführende Produzentin der unbetitelten Komödie sein, und Jeanie Buss wird als ausführender Produzent ausgezeichnet.

Hier ist eine kurze Zusammenfassung über THR.

Netflix beschreibt die Serie – die stattfindet, während HBO eine Skript-Drama-Fortsetzung des historischen Teams des 1980er-Jahre-Teams namens „Showtime“ zusammenstellt – wie folgt Eliza Reed, die Gouverneurin eines fiktiven Teams, während sie zwischen NBA-Besitz und Familiendrama mit ihrer besten Freundin. neben ihr.

Elaine Ko, Absolventin der Modern Family, wird das Drehbuch schreiben, produzieren und als Showrunner in der 10-teiligen Komödie fungieren. Kaling, der zuvor die Komödie Never Have I Ever auf Netflix uraufgeführt hatte, wird die Serie im Rahmen seines globalen Vertrags mit dem Warner Bros.-Studio produzieren. Fernsehen. Howard Klein (The Mindy Project, The Office) von 3 Arts wird auch ausführender Produzent sein.

Buss, der nach dem Tod seines Vaters Jerry Buss Mehrheitseigentümer der Lakers ist, wird neben Linda Rambis, der Geschäftsführerin des Teams, auch produzieren. Rambis, einer der engsten Freunde von Buss, arbeitet seit 1979 für das Team und ist mit dem ehemaligen Laker und viermaligen NBA-Champion Kurt Rambis verheiratet. Auch Jordan Rambis, Sohn von Kurt und Linda und Entwicklungsleiter bei Imprezario Entertainment, wird die Serie produzieren.