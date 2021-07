Cyberpunk 2077 war das beliebteste PS4-Spiel im Juni

Bildschirmfoto : Rote Projekt-CD

PlayStation hat im Juni die am häufigsten heruntergeladenen PS4-, PS5- und PSVR-Spiele enthüllt. Ratchet & Clank: Rift Apart war der beliebteste PS5-Titel. Überraschender ist das Cyberpunk 2077, auch nach seinem chaotischen Start und Entfernung des PSN-Stores, war das am häufigsten heruntergeladene PS4-Spiel im letzten Monat.

Wie gewöhnlich, Sony hat einen Blog veröffentlicht Liste der am häufigsten heruntergeladenen Spiele des letzten Monats. Es ist nicht schockierend zu sehen, dass große neue Spiele wie Ratchet & Clank und FIFA 21 die Bestenlisten anführen, die zwischen den USA / Kanada und Europa aufgeteilt sind. Neu Ratsche & Klirren ist einer von einige echte PS5-Exklusivprodukte dort, und es ist wirklich gut. Es macht also Sinn, dass es so beliebt ist.

jedoch, Cyberpunk 2077 Anführer der PS4-Charts in den USA und Europa hat meine Aufmerksamkeit erregt. Einerseits ist das Spiel zurückgekehrt PSN Store 21. Juni, was bedeutet, dass er diesen Spitzenplatz in kürzester Zeit erreicht hat. Ein weiterer Punkt ist, dass auch nach all den Bugs, Glitches und anderen Problemen, viele wollen noch spielen Cyberpunk 2077 auf PS4. (Oder auf PS5, wo das Spiel abwärtskompatibel ist.)

Was es noch wilder macht ist das Sony selbst warnt die Leute davor, zu kaufen Cyberpunk 2077 auf PS4. Sie finden diese Rezension auf der Store-Seite des Spiels:

WICHTIGER HINWEIS: Benutzer haben weiterhin Leistungsprobleme mit diesem Spiel. Der Kauf zur Verwendung auf PS4-Systemen wird nicht empfohlen.

Aber es scheint genug Leuten egal zu sein oder die Store-Seite nicht gelesen zu haben und Cyberpunk 2077 wurde das am häufigsten heruntergeladene PS4-Spiel im Juni.

Letzten Monat war das am häufigsten heruntergeladene Spiel in den meisten Regionen und Konsolen Resident Evil Village. Ich würde gerne glauben, dass Lady Dimitrescu sehr geholfen hat.

Wenn Sie die vollständigen Diagramme lesen möchten, Schau dir den offiziellen PlayStation-Blog an Liste der am häufigsten heruntergeladenen Spiele im Juni 2021.

