Country-Star Luke Combs zahlt Beerdigung für verstorbene Fans bei Faster Horses

Es war das tragische Ende eines lustigen Wochenendes beim Faster Horses Music Festival für eine Gruppe von Freunden.

Drei junge Männer, die seit der High School befreundet waren, sind gestorben, nachdem sie am vergangenen Wochenende beim Faster Horses Music Festival in Brooklyn, Michigan, Kohlenmonoxid ausgesetzt waren. Die jungen Männer Kole Sova, Dawson Brown und Richie Mays wurden am Samstag alle tot in ihrem Wohnwagen aufgefunden. Ihre beiden anderen Freunde wurden in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Obwohl a GoFundMe für Männer wurde bereits eingerichtet und hat bisher fast 60.000 US-Dollar gesammelt, einer der Hauptheadliner des 3-tägigen Festivals verspricht, mehr für die Familien der Verlorenen zu tun.

Laut WOOD.TV in Grand RapidsSein Country-Superstar Luke Combs bietet an, die Bestattungskosten für die drei jungen Männer zu übernehmen. Ein Publizist foder Combs bestätigte, dass er für die Beerdigung bezahlt hatte, gab jedoch an, dass Combs keine weiteren Kommentare abgeben wollte.

Combs schloss die erste Nacht des Festivals, das jedes Jahr auf dem Michigan International Speedway stattfand. In einer besonderen Wendung finden sich Kole Sovas Mutter und Richie Mays mit ihren Söhnen wieder, die Combs an diesem Abend beim Spielen zuschauen. Meeka Sova kommentierte Mlive in der besonderen Nacht, die sie mit ihrem Sohn teilte, und Combs’ Großzügigkeit, indem er sagte:

“Sie waren ein bisschen direkt neben uns, also waren wir in ihrem Stil nicht verkrampft, aber wir haben Luke Combs zusammen erlebt”, sagte Meeka Sova. “Es ist so surreal. C’ ist wie Saint Moly. Damit er das tut – Ich meine, er kennt unsere Jungs nicht – es gibt so viele Leute da draußen, die ihn beobachten. Ich wünschte, ich könnte ihn umarmen. In diesem Moment, in dieser schwierigen Zeit, ist es schwer, Worte zu finden, aber die Umarmungen sind das, was wir fühlen . Wir spüren diese tolle Geste wirklich.“

Auch eine 30-jährige Frau wurde am frühen Samstagmorgen bei einem Vorfall ohne Zusammenhang auf dem Festivalgelände tot aufgefunden. Dieser Tod wird noch untersucht.