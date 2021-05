Coronavirus: Die japanische Stadt Osaka bricht unter dem Angriff von COVID-19 zusammen

OSAKA – Krankenhäuser in Japans zweitgrößter Stadt, Osaka, leiden unter einer großen Welle neuer Coronavirus-Infektionen. Es fehlen Betten und Beatmungsgeräte, da erschöpfte Mediziner vor einem „Systemzusammenbruch“ warnen und davon abraten, die Olympischen Spiele in diesem Sommer zu organisieren.

Die westliche Region Japans mit 9 Millionen Einwohnern leidet am härtesten unter der vierten Pandemiewelle und macht im Mai ein Drittel der Todesopfer des Landes aus, obwohl sie nur 7% der Bevölkerung ausmacht.

Die Geschwindigkeit, mit der das Gesundheitssystem in Osaka überfordert ist, unterstreicht die Herausforderungen bei der Ausrichtung eines großen Weltsportereignisses in zwei Monaten, zumal nur etwa die Hälfte des japanischen medizinischen Personals Impfungen abgeschlossen hat.

“Einfach gesagt, dies ist ein Zusammenbruch des medizinischen Systems”, sagte Yuji Tohda, Direktor des Kindai University Hospital in Osaka.

“Die hoch ansteckende britische Variante und die schlüpfrige Wachsamkeit haben zu diesem explosiven Anstieg der Patientenzahlen geführt.”

Japan hat schwere Infektionen in anderen Ländern vermieden, aber die vierte Pandemiewelle hat die Präfektur Osaka mit 3.849 neuen positiven Tests von Woche bis Donnerstag im Sturm erobert.

Dies entspricht einem mehr als fünffachen Sprung gegenüber dem entsprechenden Zeitraum vor drei Monaten.

Nur 14% der 13.770 COVID-19-Patienten der Präfektur wurden ins Krankenhaus eingeliefert, so dass die Mehrheit für sich selbst sorgen musste. Im Vergleich dazu liegt Tokios jüngste Hospitalisierungsrate bei 37%.

Ein Regierungsbeirat betrachtet Raten unter 25 Prozent als Auslöser für die Prüfung der Verhängung eines Ausnahmezustands.

Bis Donnerstag waren 96% der 348 Krankenhausbetten, die in Osaka für schwere Fälle des Virus reserviert waren, in Gebrauch. Seit März sind 17 Menschen außerhalb der Präfekturkrankenhäuser an der Krankheit gestorben, teilten Beamte diesen Monat mit.

Die Variante kann sogar junge Menschen sehr schnell krank machen, und sobald schwerkranke Patienten Schwierigkeiten haben, sich zu erholen, sagte Toshiaki Minami, Direktor des medizinischen und pharmazeutischen Krankenhauses der Universität Osaka (OMPUH).

“Ich glaube, dass bis jetzt viele junge Leute dachten, sie wären unbesiegbar. Aber diesmal kann das nicht der Fall sein. Jeder trägt auch das Risiko.”

BRUCHPUNKT

Minami sagte, ein Zulieferer habe ihm kürzlich mitgeteilt, dass die Vorräte an Propofol, einem Schlüsselmedikament zur Sedierung intubierter Patienten, sehr niedrig seien, während im Krankenhaus von Tohda wichtige Beatmungsgeräte für kritisch kranke COVID-Patienten fehlten. 19.

Die Betreuung kritisch kranker Patienten mit Infektionsrisiko hat das Personal stark belastet, sagte Satsuki Nakayama, Leiter der Krankenpflege am OMPUH.

“Ich habe Mitarbeiter auf der Intensivstation, die sagen, dass sie einen Bruchpunkt erreicht haben”, fügte sie hinzu. “Ich muss über den Personalwechsel nachdenken, um Leute aus anderen Flügeln des Krankenhauses zu holen.”

Rund 500 Ärzte und 950 Krankenschwestern arbeiten in der OMPUH, die 832 Betten verwaltet. Zehn der 16 Intensivbetten sind für mit dem Virus infizierte Patienten reserviert. Zwanzig der rund 140 im Krankenhaus aufgenommenen schwerwiegenden Patienten starben auf der Intensivstation.

Yasunori Komatsu, Leiter einer Gewerkschaft regionaler Regierungsangestellter, sagte, die Bedingungen seien auch für Krankenschwestern des öffentlichen Gesundheitswesens in örtlichen Gesundheitszentren, die als Verbindung zwischen Patienten und medizinischen Einrichtungen fungieren, schlecht.

„Einige von ihnen setzen 100, 150, 200 zusätzliche Stunden ein, und das schon seit einem Jahr… wenn sie Dienst haben, gehen sie manchmal um ein oder zwei Uhr morgens nach Hause und gehen einfach ins Bett durch einen Anruf um drei oder vier Uhr. “

Angehörige von Gesundheitsberufen mit Erfahrung aus erster Hand im Kampf gegen die Pandemie in Osaka stehen den Spielen in Tokio, die vom 23. Juli bis 8. August stattfinden, negativ gegenüber.

“Die Olympischen Spiele sollten gestoppt werden, weil wir den Fluss neuer Varianten aus England bereits nicht gestoppt haben, und die nächste könnte ein Zustrom indischer Varianten sein”, sagte Akira Takasu, Chief Medical Officer. Notfall bei der OMPUH.

Er bezog sich auf eine Variante, die erstmals in Indien entdeckt wurde und von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als besorgniserregend eingestuft wurde, nachdem erste Studien gezeigt hatten, dass sie sich leichter ausbreitet.

“Bei den Olympischen Spielen werden 70.000 oder 80.000 Athleten und Menschen aus aller Welt in dieses Land kommen. Dies könnte der Auslöser für eine weitere Katastrophe in diesem Sommer sein.”

(Berichterstattung von Kiyoshi Takenaka in Osaka; Zusätzliche Berichterstattung von Rocky Swift in Tokio; Redaktion von Clarence Fernandez)