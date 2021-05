Coronavirus: Die Impfstofflieferungen werden sich voraussichtlich in dieser Woche verlangsamen, da Kanada 600.000 Dosen von Pfizer erwartet

OTTAWA – Kanada ist auf ein paar relativ ruhige Tage im Bereich COVID-19-Impfstoffe eingestellt. Diese Woche werden nur etwa 600.000 Dosen Pfizer-BioNTech erwartet. Die beiden Pharmaunternehmen sollten ursprünglich in den nächsten sieben Tagen zwei Millionen Dosen abgeben, haben jedoch letzte Woche 1,4 Millionen dieser Dosen in Erwartung des langen Mai-Wochenendes ausgeliefert. Pfizer und BioNTech haben konsequent Dosen geliefert, auch wenn andere Impfstoffhersteller Schwierigkeiten hatten, die Lieferungen aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass sie ihre wöchentlichen Lieferungen ab Juni auf 2,4 Millionen Dosen erhöhen. Die Bundesregierung rechnet auch mit weiteren Dosen des Moderna-Impfstoffs vor Ende Mai, aber die Beamten sagen, dass sie noch keinen genauen Zeitplan für das Eintreffen dieser Impfstoffe festgelegt haben. Darüber hinaus werden Gespräche über die mögliche Lieferung einer weiteren Million Oxford-AstraZeneca-Bilder bis Ende Juni geführt. In der Zwischenzeit prüft Health Canada immer noch 300.000 Johnson- und Johnson-Impfstoffe. Diese Dosen wurden letzten Monat geliefert, wurden jedoch aufgrund der Befürchtungen einer möglichen Kontamination in einer Produktionsstätte in Baltimore noch nicht verteilt. Kanadische Beamte berichteten am Wochenende, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten hatte. Dieser Bericht der kanadischen Presse wurde erstmals am 24. Mai 2021 veröffentlicht.

