Corona-Pandemie: Johnson schickt England in den Lockdown

Angesichts steigender Koronazahlen zieht auch der britische Premierminister Johnson die Notbremse: Eine teilweise Sperrung für England soll ab Donnerstag erfolgen. Dann müssen unter anderem Restaurants und Pubs schließen.

Von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

“Wenn wir jetzt nicht handeln”, sagt der britische Premierminister Boris Johnson, “könnten wir bald mehrere tausend Todesfälle pro Tag erleiden, weit mehr als im April.” In Großbritannien sind bereits täglich mindestens 50.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Einige Krankenhäuser haben bereits so viele Covid 19-Patienten wie auf dem Höhepunkt der ersten Welle.

Ohne zusätzliche Maßnahmen könnte die Zahl der Todesfälle in den nächsten zwei Monaten auf 2.000 bis 4.000 pro Tag steigen, sagen Regierungsberater. Angesichts dieser Entwicklung ist der britische Premierminister nun gezwungen, das zu tun, was er seit Wochen zu vermeiden versucht: eine weitere Sperrung.

“Bleiben Sie zu Hause, gehen Sie nur für ganz bestimmte Dinge wie Schule oder Arbeit aus, wenn Sie nicht von zu Hause aus arbeiten können. Geschäfte, Freizeiteinrichtungen, Fitnessstudios werden geschlossen, ebenso wie Pubs, Bars und Restaurants, außer zum Mitnehmen. Und wenn Wenn Sie über 60 Jahre alt sind oder bereits an Krankheiten leiden, sollten Sie die Regeln besonders beachten und den Kontakt mit anderen minimieren. “

Nicht ganz so harte Maßnahmen wie im Frühjahr

Im Gegensatz zum Frühjahr bleiben diesmal jedoch Kindergärten, Schulen und Universitäten geöffnet. Die Anforderung, maximal eine Stunde im Freien zu verbringen, erscheint auch diesmal nicht. Sie können weiterhin auf Baustellen arbeiten, die Premier League wird weiter spielen. Das tatsächlich auslaufende Kurzzeitarbeitsgeld wird um einen Monat verlängert. Das Unterhaus soll am Mittwoch über das Paket abstimmen, damit es am Donnerstag in Kraft treten kann – für vier Wochen bis zum 2. Dezember.

Johnson spricht die Bevölkerung an und macht auf Weihnachten aufmerksam. Das wird dieses Jahr anders sein, vielleicht sogar ganz anders. “Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf diese Weise unseren Familien gemeinsam eine Weihnachtsfeier geben können.” Gleichzeitig verweist der Ministerpräsident auf die anderen europäischen Länder. Betroffen ist nicht nur Großbritannien, sondern “unsere Freunde in Belgien, Frankreich und Deutschland haben ebenfalls sehr ähnliche Schritte unternommen”.

Ist die Sperrung zu spät?

Bereits im September hatten die wissenschaftlichen Berater der Regierung eine neue Sperrung empfohlen, um die Vertriebsketten zu durchbrechen. Johnson entschied sich jedoch für regionale Beschränkungen und hält dies weiterhin für richtig. “Die Kosten für diese Einschränkungen, die Schäden an Arbeitsplätzen, Lebensstandard und psychischer Gesundheit sind hoch”, sagte Johnson. Sie wollten einen Teil des Landes nicht schließen, weil sich die Infektion in einem anderen ausbreitet.

Kritiker werfen Johnson vor, die Gelegenheit zur Sperrung im Zusammenhang mit der Herbstpause in der zweiten Oktoberhälfte verpasst zu haben. Die Maßnahmen der Regierung in London betreffen nur England, in anderen Teilen des Landes gelten jedoch bereits strengere Vorschriften. Am Montag wird die schottische Landesregierung erneut strengere Vorschriften einführen. Wales ist seit Mitte Oktober eine Woche lang gesperrt, Nordirland.