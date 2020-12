Corona-Pandemie: Italien verbietet Reisen über Weihnachten

Italien hat die Koronamaßnahmen weiter verschärft. Während der Nacht beschloss die Regierung, die Beschränkungen über Weihnachten bis ins neue Jahr zu verschärfen. Reisen in andere Regionen sind dann verboten.

Die Italiener sollen über Weihnachten und Neujahr zu Hause bleiben. Im Kampf gegen das Coronavirus schränkt die Regierung die Bewegungsfreiheit über Weihnachten bis ins neue Jahr stark ein. Die Entscheidung wurde in der Nacht vom Kabinett von Premierminister Giuseppe Conte getroffen. Mit den verschärften Reiseverboten bis zum 6. Januar will Rom verhindern, dass die Zahl der Infektionen wieder steigt. Die 60 Millionen Italiener sollen davon abgehalten werden, in großer Zahl in die Weihnachtsferien aufzubrechen oder entfernte Verwandte zu besuchen.

Reisen Sie nicht in andere Regionen

Dies bedeutet insbesondere, dass ab dem 21. Dezember Reisen zwischen den Regionen Italiens verboten sind. Die Menschen dürfen dann nicht in ihre Ferienhäuser an der Küste oder in den Bergen gehen. Das Verbot gilt bis zum 6. Januar. Ausnahmen sind bei der Arbeit, aus gesundheitlichen Gründen und in anderen Notfällen möglich. Die Rückkehr zum Hauptwohnsitz ist weiterhin gestattet.

Das Hauptziel dieser Maßnahmen ist es, die großen Versammlungen von Familien und Freunden zu verhindern, die in Italien während der Weihnachtsferien üblich sind. Hotels sind noch geöffnet, dürfen aber nur Gäste aus ihrer Region aufnehmen.

Verlasse die Stadt nicht über Weihnachten

Über Weihnachten und Neujahr werden die Zügel noch enger gezogen: Am 25. Dezember, 26. Dezember und 1. Januar ist es verboten, sich außerhalb Ihrer Stadt zu bewegen. Nahe Verwandte dürfen auch nur besucht werden, wenn sie in derselben Gemeinde leben. Ausnahmen sind nur möglich, wenn jemand bei schlechter Gesundheit ist und Unterstützung benötigt.

Die Skipisten in Italien sind auch über Weihnachten und Neujahr geschlossen. Die Regierung hat die einschlägige Verordnung um 50 Tage verlängert. Damit die Italiener für ihren Skiurlaub nicht ins Ausland gehen, soll eine Quarantänepflicht für Rückkehrer eingeführt werden.

Bars und Restaurants im ganzen Land müssen noch um 18 Uhr schließen, in sogenannten roten Zonen dürfen sie überhaupt nicht öffnen.

“Dritte Welle droht”

Derzeit gibt es in Italien eine teilweise Sperrung mit drei Korona-Risikozonen. In den roten Zonen müssen die Bürger nach Möglichkeit zu Hause bleiben. Bisher war es den Menschen jedoch gestattet, sich frei zwischen den Bereichen mit dem niedrigsten Risiko, den gelben Zonen, zu bewegen. Laut Gesundheitsminister Roberto Speranza sollte diese Art der Klassifizierung grundsätzlich beibehalten werden. Weitere Sonderregelungen sind jedoch über Weihnachten zulässig.

Speranza hatte am Mittwoch im Parlament gesagt, Italien drohte im Januar und Februar mit einer “dritten Welle”, ohne die Weihnachtsbeschränkungen zu verschärfen. In der Mitte-Links-Regierung war noch ein neues Notstandsdekret mit weiteren Regelungen in Arbeit. Italien hat bisher offiziell mehr als 1,6 Millionen Koronainfektionen gezählt.

Mit Informationen von Jörg Seisselberg, ARD-Studio Rom