Corona-Krise: KMU sehen Bürokratie als größeres Problem an

In ihrer Analyse schreiben die Autoren in ihrer Analyse, dass die Mittel “tatsächlich Unternehmen so unbürokratisch wie möglich gewährt werden sollten”. “Unsere Umfrage zeigt jedoch, dass dies nicht immer der Fall sein sollte: Inmitten der Koronakrise bereitet die Bürokratie in Deutschland den mittelständischen Unternehmen die größten Sorgen, nicht die Auswirkungen und Nachwirkungen der Krise . ” direkt betroffene Unternehmen “abhängig von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen, um trotz aller Reserven zu überleben”.

Immerhin bewerteten fast zwei Drittel der Unternehmen ihre Geschäftslage im Herbst als „gut“ oder „sehr gut“. Mehr als ein Drittel der Befragten gab jedoch an, dass ihre aktuelle Situation “eher schlecht” oder “schlecht” sei. Besonders düster ist die Stimmung in den Bereichen Metall, Automobil und Maschinenbau, wo ein gutes achtes mittelständisches Unternehmen die Situation als “schlecht” ansieht.

Trotz des Stresses der Koronakrise versuchen mittelständische Unternehmen laut Umfrage, ihre Mitarbeiter so weit wie möglich zu halten, wenn nötig durch Kurzarbeit. “Ein deutlicher Beschäftigungsanstieg ist jedoch ein Problem für immer weniger Unternehmen”, heißt es in der Studie. Gut 17 Prozent der befragten Unternehmen planten noch eine Aufstockung ihrer Belegschaft. Inzwischen erwarten jedoch mehr als 15 Prozent einen Stellenabbau. Dies ist der höchste Wert seit der Finanzkrise 2009.

Viele Unternehmen zögern auch, zu investieren. In der Herbstumfrage gaben weniger als 69 Prozent an, dass sie in den nächsten sechs Monaten in ihr Unternehmen investieren möchten. Dies ist das sechste Mal in Folge, dass dieser Wert abgenommen hat. Das letzte Mal, dass Menschen bereit waren zu investieren, war in der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren noch geringer.