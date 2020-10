Corona im Weißen Haus – Politik

Brian Morgenstern, stellvertretender Sekretär des Weißen Hauses, versuchte sich zu beruhigen. “”Hier wird niemand verrücktEr teilte dem Radiosender Fox Across America am Dienstag mit, dass die Mitarbeiter des Weißen Hauses alle “ruhig und gelassen” ihre Arbeit erledigen würden. Die Frage ist jedoch, ob Morgenstern im Namen aller Mitarbeiter sprechen kann. Das Weiße Haus sitzt an ihren Schreibtischen. Die meisten von ihm Kollegen blieben Montag und Dienstag zu Hause, als neue Fälle von Arbeitern auftraten, die sich mit dem Coronavirus infizierten.

Das Weiße Haus ist innerhalb einer Woche zu einem Corona-Hotspot geworden. Dort und in dem dazugehörigen Bürokomplex, dem Westflügel, wurden zehn Fälle bestätigt.

Journalisten werden gewarnt, den Westflügel nicht zu betreten

Es ist keine Woche her, seit Hope Hicks positiv getestet wurde. Sie ist eine enge Beraterin des Präsidentenpaares und eine Freundin der Familie Trump. Am Freitagabend wurde bekannt gegeben, dass Donald Trump und seine Frau Melania mit dem Corona-Virus infiziert waren. Der Präsident verbrachte vier Tage im Walter Reed Military Hospital, bevor er ging kehrte am Montagabend ins Weiße Haus zurück, weit davon entfernt, geheilt zu werden.

Trumps persönlicher Assistent Nicholas Luna wurde am Sonntag positiv getestet. Am Montag traf es Trumps Pressesprecher Kayleigh McEnany. Ihre Abteilung ist jetzt stark dezimiert. Vier Mitglieder ihres Presseteams sind derzeit isoliert. Der James S. Brady Press Briefing Room, in dem McEnany ihre täglichen Pressekonferenzen abhielt, wurde am Montag von einem Mann in einem weißen Schutzanzug vollständig desinfiziert.

Am vergangenen Dienstag berichtete Trumps Migrationsberater und Redner Steve Miller, dass er positiv getestet habe. Seine Frau Katie Miller, Sprecherin von Vizepräsident Mike Pence, wurde im Frühjahr infiziert.

Zusätzlich zu diesen zehn Fällen gibt es mindestens 13 weitere Fälle, in denen Menschen infiziert wurden, die kürzlich in engem Kontakt mit dem Weißen Haus standen. Dies schließt den ehemaligen Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, ein. Er hatte am vergangenen Dienstag vier Tage damit verbracht, Trump bei der Vorbereitung der Fernsehdebatte mit Trumps Herausforderer Joe Biden zu helfen. Christie ist übergewichtig und hat Asthma. Er ist seit Samstag im Krankenhaus. Sein aktueller Gesundheitszustand ist unbekannt.

Zwei Reporter und ein Fotojournalist waren ebenfalls infiziert. Sie waren kürzlich mit Trump unterwegs oder zumindest in engem Kontakt mit dem Presseteam. Die Korrespondentenvereinigung des Weißen Hauses In der Zwischenzeit warnt seine Mitgliederden Westflügel betreten.

Es gibt auch zwei republikanische Senatoren, Trumps ehemalige Beraterin Kellyanne Conway, eine Pastorin, eine Dienerin, den Präsidenten der Universität Notre Dame, Trumps Kampagnenmanager Bill Stepien, die republikanische Parteivorsitzende Ronna McDaniel und den stellvertretenden Kommandeur der Küstenwache der Vereinigten Staaten. , Admiral Charles Ray. Die Kontamination des Admirals hat dazu geführt, dass die gesamte militärische Führung der gemeinsamen Stabschefs vorsorglich unter Quarantäne gestellt wurde.

Es ist noch nicht ganz klar, wann und wo die bald zwei Dutzend Menschen mit dem Virus infiziert werden. Das sollte natürlich so bleiben. Laut verschiedenen Medienberichten wird das Weiße Haus nicht strafrechtlich verfolgt. Dahinter könnte die Sorge darüber stehen Nominierungszeremonie von Richterin Amy Coney Barrett könnte später als Superspreader-Ereignis deklariert werden.

Trump nominierte Barrett vor elf Tagen im Rosengarten des Weißen Hauses zum Obersten Gerichtshof, dem höchsten Gericht der Vereinigten Staaten. Die mehr als 200 Ehrengäste saßen Schulter an Schulter, kaum jemand trug eine Maske. Dies galt auch für den Empfang im Weißen Haus kurz vor der Zeremonie. Als alles vorbei war, umarmten sich einige Anwesende und gaben sich die Hand. Zwölf Personen, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, haben jetzt positiv getestet.

Tatsächlich bestand bei fast jedem Ereignis im Weißen Haus ein Infektionsrisiko. Masken wurden offiziell verschrieben, aber in der Umgebung des Präsidenten missbilligt. “”Wenn der gesamte Westflügel in Masken herumläuft, sieht er nicht richtig ausEin Mitarbeiter sagte gegenüber CNN.

Trump stellte regelmäßig die Verwendung der Maske in Frage und machte sich über den Maskenträger Joe Biden lustig. Als sich US-Präsident Biden vor einer Woche zum ersten TV-Duell traf, weigerten sich seine anwesenden Verwandten Berichten zufolge, eine Maske zu tragen. Als Trump Montagabend mit dem Hubschrauber ins Weiße Haus zurückkehrte, stand er auf dem Balkon Als erstes entfernen Sie die Maske von Ihrem Gesicht, die für alle Kameras sichtbar ist.

Die Frage ist, wie ernst Trump das Kommando nimmt, das für alle Koronapatienten gilt: Sie sollten sich so weit wie möglich von gesunden Menschen fernhalten. Als Trump am Montag das Militärkrankenhaus verließ, ließ er sich zu der Menge fahren, die vor dem Krankenhaus wartete, um ihnen mit geschlossenem Fenster aus dem Auto zu winken. Laut medizinischen Experten gefährdete dieser unnötige Ausflug zumindest die beiden Mitarbeiter des Secret Service, die ihn dorthin brachten. Dies hat zu Frustration bei der Agentur geführt, die den Schutz der Präsidenten garantiert. “Er gibt nicht einmal vor, sich Sorgen um uns zu machen”, sagte er ein Angestellter der Washington Post. Das New York Times schrieb am Montag: “Für den Secret Service stellt sich eine neue Frage: Wer wird ihn vor Trump schützen?”