Clubhouse testet endlich seine lang erwartete Android-Anwendung in der Beta

Nachdem Clubhouse eine bedeutende Nutzerbasis für iOS gewonnen hat, ist es endlich soweit begann an ihrer Android App zu arbeiten Anfang dieses Jahres im Januar. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Unternehmen eine zweite Finanzierungsrunde unter der Leitung von Andreessen Horowitz abgeschlossen und seine Absicht geteilt, mit den Mitteln eine Android-App zu entwickeln, seine Technologie und Infrastruktur weiterzuentwickeln und ein neues Creator Grants-Programm zu starten. Das Unternehmen scheint an seinem bisherigen Plan festzuhalten, da es nun damit begonnen hat, die Clubhouse-App für Android auf dem Beta-Kanal zu testen.

Clubhouse teilte kürzlich Details seiner neuesten Version über einen Blog-Beitrag mit, in dem einige der Änderungen hervorgehoben wurden, die an der iOS-App vorgenommen wurden. Der Beitrag enthüllte auch, dass es damit begonnen hat, einigen Testern eine grobe Beta-Version seiner Android-App zur Verfügung zu stellen, mit Plänen dazu “Willkommen mehr Android-Nutzer … in den nächsten Wochen.”

Für Unwissende ist Clubhouse derzeit nur für iOS verfügbar. Aber eine wachsende Anzahl von Android-Nutzern hat in den letzten Monaten Interesse an der App gezeigt. Die Popularität der App hat zu mehreren konkurrierenden Plattformen geführt, darunter Facebook, Telegramm, Twitter, und Instagram, um ihre eigenen Alternativen zum Clubhaus zu entwickeln. Daher ist es für Clubhouse sinnvoll, die Android-App so schnell wie möglich zu veröffentlichen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sie einen erheblichen Teil ihrer potenziellen Nutzerbasis an Twitter verlieren. Die Räume oder Telegramm Voice Chat 2.0, die bereits für mehrere Benutzer auf Android online sind.

Derzeit hat Clubhouse keinen Post-Zeitplan für seine Android-App freigegeben. Da es jedoch einigen Nutzern im Beta-Kanal bereits zur Verfügung steht, erwarten wir in den kommenden Wochen einen breiteren Rollout. Weitere Informationen zu den Änderungen an der iOS-App finden Sie im Folgenden dieser Link.

Freuen Sie sich auf die Android-App von Clubhouse? Steigen Sie ein, sobald es bereitgestellt wird, oder planen Sie, bei einer der oben genannten Clubhaus-Alternativen zu bleiben? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren unten.