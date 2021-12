Chrono Trigger-inspiriertes RPG ‚Sea of ​​Stars‘ setzt Segel für Switch Holiday 2022

Abonnieren Nintendos Leben zu

Es ist schon eine Weile her, dass wir von Sabotage Studio über ihr kommendes rundenbasiertes RPG mit Retro-Geschmack gehört haben. Sternenmeer – Tatsächlich haben wir mit den Entwicklern gesprochen und eine Remote-Demo des Spiels gesehen zurück im März 2020. Das Spiel sah schon damals absolut bezaubernd aus und es sieht so aus, als ob es in vielen Monaten nur besser geworden wäre.

Die Entwickler – dasselbe Team, das für den hervorragenden Retro-inspirierten Plattformer verantwortlich ist Der Messenger – zögerten zu bestätigen, ob das Spiel zu diesem Zeitpunkt definitiv auf Switch erscheinen würde, aber dies wurde jetzt in bestätigt das weltweite Schaufenster von Indie Nintendo dass Sea of ​​Stars nächstes Jahr auf Ihrem bevorzugten tragbaren Nintendo-Hybrid erscheinen soll, insbesondere im Fenster „Urlaub 2022“.

Tauche ein in ein Fantasy-Abenteuer, das von klassischen rundenbasierten RPGs inspiriert wurde in Sea of ​​Stars von @SabotageQc, kommen #NintendoSwitch Winter 2022. #IndieWorld @seaofstarsgame pic.twitter.com/vJqSgEaHUV– Nintendo UK (@NintendoUK) 15. Dezember 2021

Ja, es ist noch ein Jahr entfernt, aber nach dem, was wir im neuen Trailer gesehen haben, sollte sich das Warten lohnen. Das Spiel bietet nicht nur einen schönen Pixel-Art-Stil, der an 16-Bit-RPGs erinnert (der Auslöser einer Stoppuhr ist ein offensichtlicher und anerkannter Prüfstein), aber es enthält auch musikalische Beiträge von Yasunori Mitsuda, dessen Werk Sie vielleicht in der der Auslöser einer Stoppuhr, Chrono Croix und das von Nintendo Xenoblade-Chroniken 2.

