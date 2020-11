Champions League: Was Borussia Dortmund vor Bayern München hat

Philippe Clement gab sofort zu, dass seinem Team die Klasse fehlte Borussia Dortmund in Wettbewerb stehen. “Dies ist eine Mannschaft außerhalb unserer Liga”, sagte der Trainer des Club Brügge.

Ab und zu schafft es der BVB, sich auf das Niveau schwächerer Gegner einzustellen und dann zu verlieren. Aber in den letzten Wochen hat die Mannschaft von Trainer gemacht Lucien Favre ihre Aufgaben sicher aus der Rolle der Favoriten. In dem Champions League folgte nun dem 3: 0 in Brügge ein 3: 0 gegen Brügge. “Wenn es funktioniert, dann funktioniert es”, sagte Dortmunds Torhüter Roman Bürki auf einer einfachen Formel. „Der Pegelunterschied war zu groß. Die Spieler spüren das. Vielleicht war deshalb ein bisschen Begeisterung weg “, sagte Clement und verteidigte das schüchterne Auftreten des belgischen Meisters.

Haaland vorder, Mats Hummels in der Innenverteidigung als organisierende Kraft mit einer guten Spieleröffnung, Raphael Guerreiro als linker Verteidiger – das sind die drei Spieler beim BVB, deren Schutz oder Misserfolg einen Qualitätsverlust bedeuten würde. Ansonsten hat Favre zahlreiche Möglichkeiten, die Last der kommenden Wochen gut zu verteilen.

Nach der ersten Niederlage, dem 1: 3 in Latium, sah es so aus, als wäre es nötig Thomas Miller wegen schlechter Leistung eine Pause machen. Aber der belgische Nationalspieler hat sich verbessert und seitdem solide bis gut gespielt. Man kann jedoch immer darauf vertrauen, dass Mateu Morey oder Emre Can Meunier als Rechtsverteidiger vertreten. Kann auch in der Innenverteidigung oder im zentralen Mittelfeld spielen, wo Axel Witsel, Thomas Delaney, Jude Bellingham und Mahmoud sind bereits vier Profis, die je nach den Anforderungen des Gegners und ihrer eigenen körperlichen Verfassung auftreten können, ohne dass jemand überzeugend argumentieren kann, dass dies eine vorhersehbare Schwächung war.

Im offensiven Mittelfeld und beim Flügelspieler sieht es ähnlich aus: Hazard, Brandt, Reus, Giovanni Reyna und Jadon Sancho sind für die Positionen um den Fixpunkt Haaland verfügbar. Bei Sancho war der Trend im Spiel gegen Brügge deutlich aufwärts gerichtet. Ein schönes Freistoßtor zum 2: 0 kurz vor dem Abpfiff, die Vorlage zum 1: 0 von Haaland, präzisere Pässe und erfolgreiches Dribbling waren für den englischen Nationalspieler von Vorteil: „I. hatte es schwer. Aber die Trainer vertrauen mir. Mit solchen Erfolgen wie heute werde ich wieder dahin zurückkehren, wo ich war. Das ist es, worum es geht. “” Keine Tests mehr in der höchsten Kategorie bis Ende des Jahres Junge Spieler wie der 20-jährige Sancho “können ein Jahr lang nicht in Topform sein”, sagt Favre. Deshalb “blieb er sehr ruhig”, als Sancho durchschnittliche, schwache und sogar lustlose Spiele aufstellte. READ Boris Becker - Anklage in London: Das Wichtigste am Konkurs Ein Sancho auf dem Weg in die Topform würde dem BVB sehr helfen, wenn in den kommenden Wochen die Momente gefordert werden, in denen die Einzelklasse über ein ausgeglichenes Spiel entscheidet. Für Borussia gibt es bis Ende des Jahres keine Prüfung mehr in der höchsten Kategorie. Der derzeit bestplatzierte Gegner in der Bundesliga ist der 1. FC Union. Dies gibt die Möglichkeit, die Spieler aus dem Rhythmus der englischen Wochen herauszuholen und den Stress abzubauen. Der Kader scheint derzeit in dieser Hinsicht besser aufgestellt zu sein als der von Bayern München. München hat mehr Probleme mit Verletzungen, Mit Joshua Kimmich ein fester Punkt ist noch länger. Ikone: Der Spiegel