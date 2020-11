Microsoft Flight Simulator: Das kostenlose World Update II: USA startet

Nach dem ersten großen Update, dem World Update I: Japan (“Patch 1.9.3.0”) im Oktober dieses Jahres und verschiedenen Updates und Patches veröffentlichen Microsoft und das französische Entwicklungsstudio Asobo Studio Jetzt auch das kostenlose World Update II: USA (“Patch 1.11.6.0”) für Microsoft Flight Simulator.

Microsoft erweitert den Horizont

Mit der Aktivierung des zweiten großen Welt-Updates, das den neuen kostenlosen USA-DLC in das Simulationsspiel einführt, folgt das Unternehmen seinem Versprechen, den bereits enormen Flugsimulator (Test) mit monatlichen Updates zu erweitern und kontinuierlich mit neuen Inhalten zu versorgen. Das World Update II: USA ist der nächste aktuelle Schritt.

Flugsimulator – World Update II: USA (Bild: Microsoft) Flugsimulator – World Update II: USA (Bild: Microsoft)

Das offizielle Versionshinweise zeigen insgesamt vier neue Flughäfen, die originalgetreu reproduziert wurden, sowie 50 neue Sehenswürdigkeiten (“Points of Interest”). Darüber hinaus wurden 48 Flughäfen optisch aufgewertet.

Sehenswürdigkeiten im Fokus

Das sehr umfangreiche Update beinhaltet die New York Stewart International, das auch für militärische Zwecke genutzt wird, das Weiße Haus in Washington und Pearl Harbor in Hawaii. Weitere ausgewählte Attraktionen des groß angelegten USA DLC sind:

Points of Interest („POIs“):

Kapitol

Alcatraz

Devils Tower

Niagarafälle

Las Vegas Strip

Kennedy Raumfahrtszentrum

Washington Monument

Wright Brothers National Memorial

Nationales Arboretum der Vereinigten Staaten

Mount Rushmore, Biltmore Estate

New River Gorge Bridge

Bixby Creek Bridge

Golf von Mexiko

Hoover-Staudamm

Fort Knox Flughäfen:

Internationaler Flughafen Dallas / Fort Worth (DFW)

Internationaler Flughafen New York Stewart

Atlanta International

Friday Harbor Microsoft Flight Simulator – Weltupdate II: USA

Es gibt auch neue Veranstaltungen wie Buschausflüge durch die Wildnis Alaskas und Besichtigungstouren der Ost- und Westküste der Vereinigten Staaten. Ein verbessertes digitales Höhenmodell mit einer Auflösung von bis zu einem Meter sowie überarbeitete und neue Luftstrukturen sollten die Reise durch die USA noch realistischer machen.

Optimierungen sind an Bord

Wie in Patch 1.8.30, der vor allem die Leistung des Flugsimulators und das damit verbundene “In-Game-Erlebnis” durch bessere CPU-Auslastung und kürzere Ladezeiten verbesserte, sowie in Patch 1.9.5.0 möchte Microsoft auch an der Leistung teilnehmen und die Stabilität der Simulation und der Benutzeroberfläche haben sich verbessert.

Wie üblich haben die Entwickler weitere Informationen zum 4-GB-Update, das derzeit eingeführt wird, in der offizielles Forum zusammengefasst zum Flugsimulator.