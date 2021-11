Carlos Arthur Nuzman, der die Olympischen Spiele nach Brasilien brachte, wurde der Korruption für schuldig befunden

Das Urteil, geliefert in ein schriftliches Urteil von 50 Seiten von Marcelo Bretas, einem Richter, der Erfahrung in der Leitung hochkarätiger Korruptionsfälle hat, nannte Nuzman den Königsweg in einem Trick, um Stimmen von Sportfunktionären zu kaufen, um sich die Gastgeberrechte für die Spiele zu sichern. Der ehemalige Gouverneur von Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, der bereits eine 200-jährige Haftstrafe wegen einer Reihe anderer Straftaten im Zusammenhang mit Korruption verbüßte, und Leonardo Gryner, ein enger Freund von Nuzman, der auch der ehemalige General Manager von Rio 2016 war, wurden ebenfalls zu einer Verurteilung verurteilt Gefängnis. Bedingungen. Auch Arthur Soares, ein brasilianischer Geschäftsmann namens King Arthur, der angeblich zwei Millionen Dollar an Schmiergeldern bereitgestellt hatte, wurde verurteilt.

„Die Schuld ist hoch, denn Carlos Arthur Nuzman war der Hauptbegründer des in diesen Fällen untersuchten illegalen Plans und hat daher die hohe Position, die er seit 22 Jahren als Präsident des Brasilianischen Olympischen Komitees erworben hat, ausgenutzt, weshalb sein Verhalten strenger beurteilt werden als die jeder korrupten Person“, schrieb Bretas in seinem Urteil.

Das Urteil des Gerichts ist die jüngste Erinnerung daran, wie die Olympischen Spiele in Rio, die als Ausstiegsparty für Südamerikas bevölkerungsreichste Nation in Rechnung gestellt wurden, Brasiliens Ruf geschadet haben. Das milliardenschwere Projekt war in Korruptionsvorwürfe verstrickt, an denen einige der größten Bauunternehmen Brasiliens beteiligt waren, noch bevor bekannt wurde, dass Brasilien die Hosting-Rechte möglicherweise nur durch die Kaufstimmen hinter den Kulissen gesichert hat.