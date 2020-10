BVB mit schwerem Sieg – Leipzig muss bittere Niederlage hinnehmen

Aktualisiert am 28. Oktober 2020, 23:08 Uhr

Borussia Dortmund hatte lange Zeit große Probleme mit Zenit St. Petersburg. Ein Strafpfiff löst den BVB ein – und am Ende trifft auch der Torschütze. Und: Das erste Auswärtsspiel in der Königsklasse bei Man United lief für Leipzig völlig schief.

Weitere aktuelle Nachrichten zur Champions League finden Sie hier

Viel Geduld, wenig Glanz – Borussia Dortmund hat die Sorgen um einen vorzeitigen Ausstieg in die Champions League vorerst zerstreut. Im trostlosen ersten Ghost-Home-Spiel der langen BVB-Europapokal-Geschichte gegen a Extremverteidiger Zenit St. Petersburg Nachfolger der Bundesliga wurde Dritter ein mühsamer 2: 0 (0: 0) Erfolg. Danke an die Treffer von Jadon Sancho (79./Foulstrafe) und Erling Haaland (90 + 2) Die Dortmunder blieben eine Woche nach dem Fehlstart im Latium Rom (1: 3) von einer weiteren Enttäuschung verschont. Mit einem weiteren Erfolg am kommenden Mittwoch im Club Brügge wäre der BVB wieder am Ziel.

Die dramatisch gestiegenen Koronazahlen hatten erst am Mittwochmorgen dafür gesorgt, dass die Dortmunder ganz auf Fans verzichten mussten. Der BVB hätte jede Unterstützung gebrauchen können. “Wir dürfen uns keinen weiteren Ausrutscher erlauben”Sportdirektor Michael Zorc hatte gefordert. Dementsprechend startete der BVB gegen sehr kluge Gäste, die auch ihr erstes Spiel verloren hatten (1: 2 gegen Brügge).

Leipzig geht gegen ManU unter

RB Leipzig hat die Dominanz von fast zwei Jahrzehnten Manchester United Ich kann nicht in Old Trafford gegen deutsche Teams anhalten. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ging am Mittwochabend beim englischen Rekordmeister mit 0: 5 (0: 1) unter. und musste die Tabelle in Gruppe H mit der ersten Wettbewerbsniederlage der Saison führen Premier Class einreichen. Nach dem Eröffnungssieg gegen Basaksehir liegt RB nun punktgleich mit Paris Saint-Germain. Die Franzosen gewannen zuvor in Istanbul mit 2: 0. Der letzte deutsche Sieg im althergebrachten Austragungsort Manchester wurde 2000/2001 vom FC Bayern München (1: 0) erzielt.

Mason Greenwood (21. Minute), der jüngste Spieler auf dem Feld mit 19 Jahren, schoss die Red Devils vor der Geisterkulisse in Old Trafford vor Rashford mit einem Dreierpack (73./78./90.+2) und Anthony Martial machte den ersten Heimsieg der Saison mit einem Elfmeter (87.) perfekt. Davor gab es ein 1: 3 gegen Crystal Palace in der Premiere League, ein 1: 6-Debakel gegen Tottenham Hotspur und ein 0: 0 gegen Chelsea. (dpa / fra)