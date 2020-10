Noctua chromax.black: CPU-Kühler NH-D15S und NH-U9S in schwarz erhältlich

Schwarz ist zweifellos eine Trendfarbe für CPU-Kühler, die Noctua der Serie chromax.black hat gewidmet. Diese Serie bietet jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten, da die Modelle NH-D15S und NH-U9S jetzt auch in Schwarz erhältlich sind, das sich vollständig über den Kühler, den Lüfter und das Montagematerial erstreckt.

Die neue Farbe ist auch die einzige Neuheit, Noctua macht in der Ankündigung kein Geheimnis daraus:

Die neuen Chromax.black NH-D15S und chromax.black NH-U9S sind identisch mit den regulären Modellen und unterscheiden sich nur in der Farbe: Mit ihren schwarz beschichteten Kühlkörpern, schwarzen Lüftern einschließlich schwarzer Schwingungsdämpfern, schwarzen Lüfterclips und schwarzen Montageteilen Sie sind buchstäblich von Kopf bis Fuß schwarz. Dank der umfassenden Optimierung der Beschichtung und des Produktionsprozesses bieten die chromax.black-Modelle die gleiche, bekannte leise Kühlleistung wie die regulären Modelle ohne Beschichtung. Noctua

NH-U9S chromax.black (Bild: Noctua) Bild 1 von 6

Der leistungsstarke Doppelturmkühler NH-D15S chromax.black hat einen empfohlenen Verkaufspreis von rund 90 Euro, der NH-U9S chromax.black knapp 65 Euro. Auch wenn der UVP des Herstellers nicht mit den Straßenpreisen vergleichbar ist, kann davon ausgegangen werden, dass die schwarzen Neuauflagen in den Läden etwas mehr kosten als die nicht geschwärzten Auflagen der NH-D15S und NH-U9S, die derzeit ab 75 erhältlich sind euro und 52 euro sind. Noctua kündigt die sofortige Verfügbarkeit des neuen Chromax.black-Kühlers an.

Noctua hatte die Kühler NH-D15, NH-U12S und NH-L9i sowie das besonders flache NH-L9a-AM4 bereits auf die chromax.black-Serie übertragen und bietet sie nun alle in Schwarz an.

Der Noctua NH-U12S chromax.black konnte auch in einem umfangreichen Lesertest aus der Community überzeugen. Noctua bietet auch die Premium-Lüfter NF-A20, NF-A12x15, NF-A9, NF-A9x14 und NF-A8 in einem komplett schwarzen Farbschema an.

Als nächstes steht der erste passive Kühler von Noctua auf dem Fahrplan, der noch für das erste Quartal 2021 geplant ist.