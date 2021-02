Boris Johnson sagt, wie die Coronavirus-Sperre aufgehoben wird

Der britische Premierminister Boris Johnson spricht während einer Pressekonferenz im Fernsehen in der Downing Street 10 am 22. Februar 2021 in London, England.

Er fügte hinzu: “Mit jedem Tag schafft dieses Impfprogramm einen Schutzschild für die gesamte Bevölkerung, was bedeutet, dass wir jetzt einen Einbahnweg in die Freiheit gehen und sicher beginnen können, unser Leben neu zu starten. Dies mit Zuversicht. “”

Englands Lockout-Lockerung wird schrittweise erfolgen und “jeder Schritt wird von Daten und nicht von Daten abhängen”, sagte er. In der ersten Phase werden am 8. März die Schulen in England wiedereröffnet. Der letzte, der für den 21. Juni geplant ist, sieht die Aufhebung aller Mischungsgrenzen und die Wiedereröffnung aller Bereiche vor, die geschlossen geblieben sind, wie z. B. Nachtclubs.

LONDON – Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Montag nach Monaten der Sperrung gute Nachrichten für das Land erhalten. Ein “beispielloses” Impfprogramm bedeutete, dass er “jetzt auf einer Einbahnstraße in die Freiheit unterwegs” sei.

Dann genehmigte er und begann mit der Verwaltung der AstraZeneca -University of Oxford Jab, ein billigerer Impfstoff, der in Großbritannien hergestellt wird und einfacher zu transportieren und zu lagern ist als konkurrierende Jabs.

Daten zeigen, dass Neuinfektionen rückläufig sind. Frühere Studien zeigen, dass Coronavirus-Impfstoffe auch dazu beitragen, die Übertragung des Virus zu verhindern und schwere Krankheiten zu verhindern.

In den letzten sieben Tagen hat Großbritannien 78.308 neue Fälle von Coronavirus registriert, was einem Rückgang von 11% gegenüber der vorherigen wöchentlichen Bilanz entspricht. Die Zahl der Todesfälle in den letzten sieben Tagen (3.362 Todesfälle) ist ebenfalls um 27% niedriger als in den letzten sieben Tagen. Krankenhausaufenthalte sind ebenfalls ausgefallen.

—Holly Ellyatt von CNBC hat zu diesem Artikel beigetragen.