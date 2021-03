BMW M und die Red Bull Driftbrothers

Die BMW M GmbH erweitert ihre Unterstützung für das Motorsport-Team um den spektakulären Driftsport und sponsert die Red Bull Driftbrothers. In diesem Jahr werden die beiden Brüder Elias und Johannes Hountondji mit zwei neuen BMW M4 Competition-Modellen an der Drift Masters-Europameisterschaft teilnehmen (kombinierter Verbrauch: 10,2 – 9,9 l / 100 km nach WLTP, 10,2 l / 100 km nach NEFZ; kombiniert) CO2-Emissionen: 233 – 227 g / km nach WLTP, 234 g / km nach NEFZ), die sie und ihr Team für die besonderen Anforderungen des Driftsports optimieren werden. Neben den fünf Rennwochenenden der größten Driftserie der Welt sind 2021 Auftritte bei den MotoGP-Rennen des Sachsenrings und des Red Bull Rings, des Formel-1-Grand-Prix von Österreich sowie des Red Bull Rings geplant. wie das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.

„BMW M hat den Motorsport immer auf höchstem Niveau vertreten und ist in seiner ganzen Vielfalt auch offen für Disziplinen wie den Driftsport. Die Red Bull Driftbrothers gehören in Bezug auf Fahrkünste und Technologie zur absoluten Spitzengruppe. Der BMW M4 Wettbewerb ist ein ideales neues Wettbewerbsfahrzeug für beide, um in der Saison 2021 erfolgreich zu sein “, sagt Markus Flasch, Vorstandsvorsitzender der BMW M GmbH.

Die Red Bull Driftbrothers Elias Hountondji (35) und Johannes Hountondji (40) sind nicht nur Piloten. Sie bereiten ihre Fahrzeuge auch selbst vor und optimieren sie für die besonderen Anforderungen des Driftsports. Der BMW M4 Wettbewerb bietet ihnen eine perfekte Basis. „Wir waren sehr positiv überrascht von den Bemühungen von BMW M, die Steifigkeit des Fahrzeugs zu optimieren. So konnten wir beispielsweise den größten Teil des Frontends ohne Änderungen nutzen “, erklärt Elias Hountondji. Neben der Installation eines Überrollkäfigs und der Anpassung der Aerodynamik an die spezifischen Driftbedingungen optimieren die Red Bull Driftbrothers auch den Motor. „Ich habe noch nie einen Motor wie den des BMW M4 gesehen, einen mehr oder weniger reinrassigen Rennmotor in einem für die Straße zugelassenen Fahrzeug. Die Ölversorgung funktioniert auch bei Zentrifugalkräften von 1,5 g und mehr. Wir halten das für sehr wichtig “, erklärt Johannes Hountondji.

Der gerade Sechszylinder im BMW M4 Competition mit M TwinPower Turbo Technologie wurde von der BMW M GmbH von Anfang an für den Einsatz im Motorsport konzipiert und wird auch im BMW M4 GT3 zum Einsatz kommen. Die Red Bull Driftbrothers passen das im Serienfahrzeug eingesetzte hochdrehende 375 kW (510 PS) starke Kraftwerk an die Anforderungen des Driftsports an, bei dem ein hohes Drehmoment besonders wichtig ist. Um bei längeren Querbewegungen auf Strom zugreifen zu können, optimieren die Brüder den Motor auch, indem sie ihn unter anderem mit einem zweiten zusätzlichen Kühler hinten ausstatten.

Elias und Johannes Hountondji sind seit vielen Jahren mit den besten Drift-Sportpiloten dort oben. Zu ihren Erfolgen zählen der Europameister 2017 und der Zweitplatzierte. In den Jahren 2016 und 2017 gewannen sie dort auch den Teamtitel und sind seit 2018 in der Drift Masters-Europameisterschaft aktiv. Die 45 besten Piloten aus Europa, den USA und dem Nahen Osten nehmen auf Einladung an dieser Serie teil, 2021 in Österreich, Norwegen , Polen, Lettland und Georgien. Bei Driftsportveranstaltungen auf nur wenigen Kilometern langen Strecken wird der Fahrer mit den besten Handlingfähigkeiten, der intelligentesten Strategie und der besten Ausrüstungskonfiguration als Sieger ausgewählt. Die Fahrzeit ist nicht der entscheidende Faktor, sondern vier von einer Jury bewertete Kriterien: Geschwindigkeit und Driftwinkel, je mehr es gibt, desto besser jeweils die gewählte Linie und der Fahrstil. Entscheidungen werden am Ende des Kampfes mithilfe eines Ko-Systems getroffen.





CO2-EMISSIONEN UND -VERBRAUCH.

BMW M4 Wettbewerb: kombinierter Verbrauch: 10,2 – 9,9 l / 100 km nach WLTP, 10,2 l / 100 km nach NEFZ; CO2-Emissionen im kombinierten Zyklus: 233 – 227 g / km nach WLTP, 234 g / km nach NEFZ.