Blu-ray: Visual Acoustics Review – ein äußerst zufriedenstellendes Porträt eines Pioniers

Julius Shulman, einer der weltweit führenden Architekturfotografen, war im Herbst Gegenstand einer Ausstellung in der Photographers ‘Gallery in London, „Altered States of America“. Dieser Titel deutete sicherlich auf die visuelle Moderne hin, die das Gesicht dieses Landes im 20. Jahrhundert veränderte und die Shulman in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Architekten in einer fast acht Jahrzehnte dauernden Karriere in Kalifornien festhielt. speziell.

Visuelle AkustikEric Brickers Dokumentarfilm über diese Karriere erschien ursprünglich 2008, ein Jahr vor Shulmans Tod, knapp ein Jahr vor seinem 100. Geburtstag, und es ist eine liebevolle Hommage an den Fotografen, die ihn immer noch zeigt in seinen späteren Jahren bei der Arbeit und sehr in die Umwelt versunken – insbesondere in Los Angeles -, die er sich selbst gemacht hatte. Brickers Titel bleibt anspielend, was vielleicht darauf hindeutet, wie Shulman es geschafft hat, die Resonanz der architektonischen Form in seinen Bildern einzufangen, insbesondere durch Licht. Da die meisten seiner Arbeiten häusliche Architektur darstellen – Häuser, die für einzelne Kunden gebaut wurden – Visuelle Akustik ist eine wertvolle und gewinnende persönliche Einführung in Umgebungen, die sonst für die Öffentlichkeit unzugänglich sind (ähnlich wie die enorme volumenmäßige Hommage an Taschen, die wir bei der Vorbereitung der zweiten Hälfte des Films erleben).

Obwohl der Ton weitgehend ehebrechend ist, sind die Ideen real. Neben einer Vielzahl von Architekten – Praktikern und Kritikern – macht der Designer und Regisseur Tom Ford darauf aufmerksam, dass ” [that he photographed] sind nicht so schön wie auf den Fotos von Julius Shulman. Shulman brachte sicherlich seine eigene Perspektive in das ein, was er porträtierte, und schmückte die Innenräume von Richard Neutra, dem ersten Architekten, mit dem er zusammenarbeitete (ihre Zusammenarbeit begann 1936), mit Haushaltszubehör, das er aus seinem eigenen Haus mitgebracht hatte, um eine gelebte Umgebung (Neutra schwebte auf mysteriöse Weise über den Rändern und hielt Äste, um die Natur zu betonen).

Das Schicksal einiger dieser einst ikonischen Gebäude war nicht immer einvernehmlich: Wir erleben die lange andauernde Restaurierung (nach Vernachlässigung, bei der sie fast abgerissen wurde), wobei Shulmans Bilder als Leitfaden für das Haus dienen. Kaufman in Palm Springs (Hauptbild), zu seiner Zeit fast eine Visitenkarte für die kalifornische Lebensweise. Wechselnde Geschmäcker haben auch ihre eigene Rolle in Shulmans Karriere gespielt, die ihn aus Kalifornien, insbesondere Mexiko und Brasilien, weggebracht und mit Oscar Niemeyer und Abraham Zabludovsky zusammengearbeitet hat. Er hasste die Postmoderne als architektonischen Stil so sehr, dass seine Ankunft ihn dazu veranlasste, sich zurückzuziehen (vorübergehend, wie sich herausstellte).

Das Gefühl dauerhafter Verbindungen bleibt jedoch stark, nirgendwo mehr als in seinem klassischen Bild von Pierre Koenigs Fallstudienhaus Nr. 22 (Plakatbild, Foto oben;; Julius Shulman am Set, unten gezeigt). Es wurde immer noch von den Eigentümern bewohnt, die es in Auftrag gaben, was zu liebevollen Witzen der 90er Jahre führte, als der Hollywood-Kameramann Dante Spinotti vorbeikam, um in seinen Räumen zu filmen. (Eine weitere interessante Verbindung zu Tinseltown ist entstanden: Wie oft haben die Häuser eines anderen Shulman-Mitarbeiters, des Architekten John Lautner, die Orte der Filmschurken ersetzt.) Eine besonders prominente Hommage (Nr Visuelle Akustik aber die Ausstellung Galerie des fotografiert) Zu Koenigs Fallstudienhaus kam Norman Foster, der diese Arbeit – implizit zum Bild von Shulmann – kommentierte, die “so denkwürdig den ganzen Geist der Architektur des späten 20. Jahrhunderts einzufangen scheint. Jahrhundert “:” Wenn ich einen Schnappschuss wählen müsste, einen architektonischen Moment, dessen Autor ich gerne gewesen wäre, dann ist es sicherlich dieser.

Spezialisiertere architektonische Verbindungen werden durch erfinderische Design- und Animationselemente sowie ein Voice-Over von Dustin Hoffman gut zusammengeführt. Es macht die Verbindungen zwischen der Welt von Shulman und den europäischen Ursprüngen von Neutra und seinem österreichischen Architektenkollegen Rudolph Schindler und deren Schnittstellen mit der Arbeit von Frank Lloyd Wright sowie Übertragungen an Menschen wie Albert Frey und E Stewart zugänglich. Williams (es gibt viele lustige Veteranen, wenn Shulman sich mit letzterem wiedervereinigt). Weniger erforscht, aber sicherlich nicht weniger bedeutsam ist, wie Shulman auch für Fachpublikationen wie Kunst und Architektur und Massentitel wie Gute Haushaltsführungpräsentierte der amerikanischen Öffentlichkeit den neuen „innovativen Lebensstil“. Dabei “entdeckte” er auch die Arbeit neuer Architekten, wie Frank Gehry hier erinnert, obwohl in diesem Fall ironischerweise Shulmans Begeisterung nicht die üblichen Karriereergebnisse brachte.

Und der Mann selbst? Es gibt eine schöne Eröffnungsbegegnung mit Shulman im fruchtbar bewachsenen Garten seines Hauses in Los Angeles – „Mein Gott ist die Natur“, sagt er -, die im Gegensatz zu den scharfen Linien der Architekturstile stehen kann machte ihn berühmt, obwohl dies im Einklang mit den frühen Sorgen um Ökologie und Umwelt steht, die ihn bei der Gründung von “Project: Environment USA” unterstützt haben. Brickers Film schwebt manchmal ein wenig um sein Thema, aber die kumulative Darstellung des Menschen und der Umwelt, die er sowohl festgehalten als auch mitgestaltet hat, ist äußerst befriedigend.