Die Skigebiete in Österreich bleiben trotz der dritten nationalen Sperrung geöffnet

Österreichische Städte und Dörfer sehen mit Ausnahme von Skipisten und Eisbahnen wie Geisterstädte aus. Es ist die dritte harte Sperre im Land, und Geschäfte, Restaurants und Schulen wurden geschlossen. Trotz der nationalen Sperrung hat das Land seine Skigebiete wiedereröffnet, da Freizeitsportarten wie Snowboarden und Skifahren von den auferlegten Beschränkungen ausgenommen sind.

Das benachbarte Deutschland und Italien hatten die Schließung von Skigebieten in ganz Europa während der Ferien gefordert, aber viele Länder wie Österreich und die Schweiz haben dies bisher abgelehnt. Mit strengen Reiseregeln können zumindest Einheimische auf Pisten wie dem Goldeck in Südösterreich Spaß haben.

Am Wochenende erreichten viele österreichische Skigebiete Kapazitätsgrenzen und die Zufahrtsstraßen mussten von der örtlichen Polizei gesperrt werden. Die Besucher mussten jedoch ihr eigenes Essen bereitstellen, da die Berghütten aus Sicherheitsgründen geschlossen bleiben. Zusätzlich sind zusätzliche Filter-FFP2-Masken in den Gondeln obligatorisch.

„Wir tragen diese FFP2-Masken – sie dienen nur dazu, uns vor den Aerosolen zu schützen, die sich offensichtlich in den Gondelkabinen ansammeln könnten. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass unsere Kunden sehr diszipliniert sind, um diese Anforderung zu erfüllen.“ Und ich glaube, wenn wir das so machen, ist Skifahren auch in Zeiten wie diesen völlig harmlos und gesund “, sagt Marcus Kaller, Geschäftsführer der Goldeck Bergbahnen.

Nach Angaben der österreichischen Behörden ist es psychologisch wichtig, dass sich die Menschen an der frischen Luft entspannen können.

Sehen Sie sich den Euronews-Bericht unseres Journalisten Johannes Pleschberger von lLke Weissensee im Player oben an.