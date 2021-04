Blizzard-Tecnica ernennt neuen Distributor für Großbritannien und Irland

Ultra Sport EU wurde mit sofortiger Wirkung zum exklusiven Distributor von Blizzard-Tecnica-Marken ernannt.

Gordon Way, Geschäftsführer von Ultra Sport EU, freute sich über diese Ernennung: „Wir möchten seit einigen Jahren wieder Skifahren. Obwohl unser gesamtes Wintersportangebot sehr stark ist und wir mit den meisten britischen Einzelhändlern Geschäfte machen, gab es einen klaren Mangel an Skiausrüstung, aber wir mussten auf die richtige Marke warten. Mit Blizzard-Tecnica haben wir ein Juwel gefunden und möchten den unglaublichen Erfolg der beiden Marken auf der Welt und insbesondere in den USA nachahmen, wo sie beide zu den Top-3-Marken gehören. “”

Italienische Geschichte, Können und Handwerkskunst werden auf Tecnica-Skischuhe und Outdoor-Schuhe angewendet, während österreichisches Skidesign, Technologie und Herstellung natürlich auf Blizzard-Ski angewendet werden – immer noch in Österreich hergestellt.

Stefano Faccin, Export Area Manager von Blizzard-Tecnica, kommentierte die Entscheidung wie folgt: „Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere Schlüsselmarken sichere Hände gefunden haben und sind zuversichtlich, dass wir den Einzelhändlern jetzt – insbesondere nach den Brexit-Änderungen – einen deutlich verbesserten Service bieten können. Gordon und sein Team haben einen großartigen Betrieb und Einzelhändler sollten wirklich von dieser Entscheidung profitieren. Für uns ist es auch von grundlegender Bedeutung, den Vertrieb von Material und Schuhen in einer Marke zu kombinieren. Tecnica Footwear erlebt in allen Schlüsselmärkten eine echte Dynamik und wir freuen uns sehr, dass wir zusammen mit Ultra Sport EU Tecnica als eine wichtige Schuhmarke in Großbritannien etablieren.

Seit 1960 stellt Tecnica Stiefel her. Nach dem Kauf von Blizzard im Jahr 2006 konnten beide Marken aufgrund ihrer kombinierten Expertise im Wintersport stärker werden. “Wir wissen, dass Großbritannien tendenziell nachahmt, was in den USA passiert”, fuhr Faccin fort. “Wenn Großbritannien diesem marktführenden Trend für Blizzard-Tecnica folgt, sollten beide Marken ihren Marktanteil konsolidieren und deutlich steigern.”

Way hat andere Gedanken zum Datum: „Wir sind mit einigen sehr angesehenen Marken wieder in der Skiausrüstung, was uns ein starkes vollständiges Produktportfolio gibt. Tecnica bietet uns auch unseren ersten echten Schritt in den Outdoor-Schuhmarkt. “”

Einzelhändler, die Blizzard-Tecnica-Produkte auf Lager haben möchten, wenden sich bitte an Ultra Sport EU – [email protected]