Biden sieht, dass Russland auf die Ukraine vorrückt, was Zweifel an der Reaktion des Westens aufkommen lässt

Biden schlägt eine niedrigere Strafe für „geringfügigen Eingriff“ Russlands vor

Das Weiße Haus versucht, Bidens Kommentare zu klären

US-Präsident offen für dritten Gipfel mit Putin

WASHINGTON/KIEW, 19. Januar (Reuters) – US-Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch voraus, dass Russland gegen die Ukraine vorgehen werde. .“

Bidens Äußerungen während einer Pressekonferenz im Weißen Haus haben Unsicherheit darüber gesät, wie der Westen reagieren wird, wenn der russische Präsident Wladimir Putin eine Invasion in der Ukraine befiehlt, und das Weiße Haus veranlasst, später zu versuchen, zu klären, was Biden meinte.

„Ich schätze, er wird einziehen“, sagte Biden auf einer Pressekonferenz über Putin. „Er muss etwas tun.“

„Russland wird verantwortlich gemacht, wenn es einmarschiert – und es hängt davon ab, was es tut. Es ist eine Sache, wenn es sich um einen geringfügigen Eingriff handelt und wir am Ende darüber streiten müssen, was wir tun und was wir nicht tun sollen usw. sagte Biden. „Aber wenn sie tatsächlich tun, wozu sie fähig sind … wird es eine Katastrophe für Russland, wenn sie weiter in die Ukraine einmarschieren.“

Russische Beamte haben wiederholt Invasionspläne dementiert, aber der Kreml hat etwa 100.000 Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenzen zusammengezogen, ein Aufbau, der laut Westen einen Krieg vorbereitet, um zu verhindern, dass die Ukraine dem westlichen Sicherheitsbündnis der NATO beitritt.

Kurz nach Ende der fast zweistündigen Pressekonferenz betonte das Weiße Haus, dass jede russische Militärintervention in der Ukraine eine harte Reaktion hervorrufen würde.

„Wenn russische Militärkräfte die ukrainische Grenze überschreiten, ist dies eine weitere Invasion, und sie wird mit einer schnellen, strengen und einheitlichen Reaktion der Vereinigten Staaten und unserer Verbündeten beantwortet werden“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki.

Aber Russlands Cyberangriffe und paramilitärische Taktiken „werden mit einer ‚entschiedenen, gegenseitigen und einheitlichen Reaktion‘ beantwortet“, sagte sie.

Die Republikaner äußerten sich besorgt über Bidens Äußerungen.

„Jeder militärische Einmarsch Russlands in die Ukraine sollte als großer Einfall betrachtet werden, weil er die Ukraine und die freiheitsliebenden Länder Osteuropas destabilisieren wird“, sagte der republikanische Senator Rob Portman.

GIPFEL „EINE MÖGLICHKEIT“

Biden sagte, ein drittes Gipfeltreffen mit Putin sei „immer noch möglich“, nachdem sich die beiden Führer im vergangenen Jahr zweimal getroffen hatten. Er sagte, er befürchte, ein Konflikt in der Ukraine könne weitreichendere Auswirkungen haben und „außer Kontrolle geraten“.

Scharfschützen nehmen an Militärübungen auf einem Schießstand der ukrainischen Streitkräfte in der Region Donezk, Ukraine, am 17. Januar 2022 Teil. REUTERS/Anna Kudriavtseva Weiterlesen

Biden sprach ausführlich mit Reportern über die Krise, die seine Präsidentschaft zu verschlingen droht, und sagte, er glaube, Putin werde westliche Führer testen. Die Reaktion auf eine russische Invasion, sagte er, würde vom Ausmaß der Aktionen Moskaus abhängen und davon, ob die US-Verbündeten darüber streiten, wie sie reagieren sollen.

Biden und sein Team haben eine breite Palette von Sanktionen und anderen wirtschaftlichen Strafen vorbereitet, die im Falle einer Invasion gegen Russland verhängt werden sollen, und der US-Präsident sagte, dass russische Unternehmen die Fähigkeit verlieren könnten, den US-Dollar zu verwenden.

Unter Druck, was er mit einem „kleinen Einfall“ meinte, sagte Biden, die NATO-Verbündeten seien sich nicht einig darüber, wie sie auf der Grundlage genau dessen, was Putin tue, reagieren sollten, sagte, „es gibt Unterschiede“ zwischen ihnen und versuche sicherzustellen, dass „alle auf dem gleichen Stand sind“. Seite.“

„Große Nationen können nicht bluffen, Nummer eins. Zweitens wäre die Vorstellung, dass wir alles tun würden, um die NATO zu zerschlagen … ein großer Fehler. Die Frage ist also, ob es etwas ist, das einer bedeutenden Invasion weit unterlegen ist oder … Beispielsweise ist es eine Sache, festzustellen, ob sie weiterhin Cyber-Bemühungen einsetzen; nun, wir können auf die gleiche Weise reagieren“, sagte Biden.

Biden sagte, Putin habe ihn in zwei Punkten um Garantien gebeten: dass die Ukraine niemals der NATO beitreten würde und dass niemals „strategische“ oder Atomwaffen auf ukrainischem Boden stationiert würden.

US-Beamte sehen die Begrenzung der NATO-Erweiterung als No-Start an, aber Biden bemerkte, dass es kaum eine Chance gebe, dass die Ukraine dem Bündnis bald beitreten würde, und er schlug vor, dass es eine Vereinbarung geben könnte, nach der der Westen keine Atomstreitkräfte in der Ukraine stationieren könne.

„Wir können etwas zum zweiten Element finden“, sagte Biden, je nach Position Russlands.

Besuch in Kiew als Zeichen der Unterstützung des US-Außenministers Anton Blink sagte, Russland könne in „sehr kurzer Zeit“ einen weiteren Angriff auf die Ukraine starten, aber dass Washington die Diplomatie so lange wie möglich verfolgen werde, obwohl er sich nicht sicher sei, was Moskau wirklich wolle.

Der Kreml sagte, die Spannungen um die Ukraine würden zunehmen und er warte immer noch auf eine schriftliche Antwort der Vereinigten Staaten auf ihre umfassenden Forderungen nach Sicherheitsgarantien aus dem Westen, einschließlich eines Stopps der EU-Erweiterung, der NATO und des Abzugs der Bündnisstreitkräfte aus Zentral- und Ostasien Europäische Länder, die nach 1997 beigetreten sind.

Die pessimistischen Äußerungen hoben die Kluft zwischen den USA und Russland vor den Gesprächen zwischen Blinken und dem russischen Außenminister Sergej Lawrow am Freitag hervor, die ein russischer Außenpolitik-Analyst als „wahrscheinlich die letzte Station vor dem Untergang des Zuges“ bezeichnete.

Russland hat auch Truppen für sogenannte gemeinsame Militärübungen nach Weißrussland entsandt, die es ihm ermöglichen, die benachbarte Ukraine von Norden, Osten und Süden anzugreifen. Weiterlesen

Vor acht Jahren eroberte er die Krim und unterstützte separatistische Kräfte, die große Teile der Ostukraine unter ihre Kontrolle brachten, aber er hat immer jede Absicht bestritten, jetzt einzumarschieren.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, westliche Waffenlieferungen an die Ukraine, Militärmanöver und NATO-Flugzeugflüge seien hinter den wachsenden Spannungen in der Ukraine.

