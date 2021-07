Bewertungen der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Tokio gegenüber 2016 gesunken

Primetime-Ratings Eröffnungsfeierlichkeiten in Tokio Olympische Spiele Modellieren Sie nicht das uralte Motto der Spiele. Sie werden nicht schneller geliefert, und sie sind definitiv nicht stärker oder höher.

NBC gab heute bekannt, dass seine weltweite Berichterstattung über die Eröffnungszeremonie in Tokio nach vorläufigen Zahlen 17 Millionen Zuschauer für seine kombinierte Übertragung und Streaming angezogen hat. Das Unternehmen hat die Sendezahlen nicht gesondert aufgeschlüsselt. Andere Nachrichtenquellen wiesen jedoch auf Affiliate Quick Ratings bei 10.4 hin.

Das reicht zwar aus, um die Sommernacht am Freitag leicht zu gewinnen, aber anscheinend ist es ein steiler Rückgang gegenüber der Eröffnung 2016 in Rio.

Die folgenreiche Versammlung (erinnern Sie sich an den Tanz von Gisele Bündchen?) zog laut Nielsen insgesamt 26,5 Millionen Zuschauer an. Dies ist ein Rückgang von 35 % gegenüber dem Rekordpublikum bei der Eröffnung der Londoner Spiele im Jahr 2012, das 40,7 Millionen Zuschauer erreichte. Rio war auch der niedrigste Eröffnungsabend von NBC seit den Spielen von Athen 2004, die 25,4 Millionen US-Dollar einzogen.

Obwohl es keinen Zweifel daran gibt, dass die Sendeberichterstattung 2021 durch Kabel, Streaming und soziale Medien ausgeschlachtet wurde, sollten wir auch den Wunsch der meisten Menschen berücksichtigen, nach draußen zu gehen und danach etwas dagegen zu unternehmen.

Die gute Nachricht für NBC ist, dass das Streaming-Publikum für die Eröffnungszeremonie auf NBCOlympics.com und der NBC Sports-App um 76 % gegenüber der Eröffnungsfeier in PyeongChang 2018 und um 72 % gegenüber der Eröffnungsfeier bei der Eröffnungsfeier in Rio 2016 gestiegen ist.

NBC behauptete, dass die Eröffnung am Freitagabend die am zweithäufigsten gesehene eigenständige Unterhaltungsshow im vergangenen Jahr war, nach dem Interview von CBS mit Oprah Winfrey mit Meghan und Harry. Er wies auch darauf hin, dass die Eröffnung in Tokio den meistgesehenen Freitagabend im Fernsehen seit dem 16. Februar 2018 lieferte, die Olympischen Spiele in PyeongChang auf NBC.

